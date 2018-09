Loď Aquarius 2 s 58 migrantmi na palube mieri do prístavu v Marseille: Len čo to spraví, viac už nevypláva

Loď Aquarius 2 neziskových organizácií Lekári bez hraníc (MSF) a SOS Méditerranée mieri s 58 migrantmi na palube do francúzskeho prístavu v Marseille. Na tlačovej konferencii to v pondelok oznámil prevádzkový riaditeľ SOS Méditerranée Frédéric Penard.

Prevádzkovatelia lode požiadali francúzske úrady, aby jej mimoriadne udelili povolenie na zakotvenie a vylodenie utečencov, medzi ktorými je 17 žien a 18 mladistvých. Aquarius 2 je poslednou mimovládnou loďou, ktorá sa v Stredomorí podieľa na pátracích a záchranných operáciách. V nedeľu však vyšlo najavo, že Panama, pod vlajkou ktorej loď od augusta operuje, odobrala plavidlu registráciu. To znamená, že akonáhle loď pristane, musí panamskú námornú vlajku stiahnuť a bez novej nemôže znova vyplávať, napísal spravodajský server BBC.

MSF a SOS Méditerranée uviedli, že sú týmto krokom šokované. Panama podľa organizácií loď zbavila registrácie pod "neskrývaným ekonomickým a politickým tlakom talianskej vlády". "Toto oznámenie (zbavenie registrácie) odsudzuje stovky mužov, žien a detí, ktorí sa zúfalo snažia dosiahnuť bezpečie, do vodnatého hrobu. Zasadzuje vážnu ranu humanitárnej misii záchrany životov lodi Aquarius, posledného mimovládneho plavidla v centrálnom Stredomorí," uviedli organizácie MSF a SOS Méditerranée.

S novou skupinou migrantov prevzatých z dvoch lodí, ktoré sa stretávali s problémami, chce Aquarius 2 zakotviť v Marseille. Penard podľa agentúry AFP na tlačovej konferencii v Paríži označil pristátie v Marseille za jedinú možnosť, ako docieliť pokračovanie misie "poslednej civilnej lode" v Stredomorí. V juhofrancúzskom meste loď niekoľko dní kotvila aj pred svoju poslednou operáciou. "Sme na ceste do Marseille. (...) Oficiálne žiadame francúzske úrady, aby z humanitárnych dôvodov vo Francúzsku povolili vylodenie osôb, ktoré sú na palube. Je to jediná možnosť," povedal Penard.

Prevádzkovatelia plavidla v pondelok tiež apelovali na európske vlády, "aby lodi Aquarius umožnili pokračovať v misii - nech panamským úradom potvrdia, že hrozby talianskej vlády sú neopodstatnené, alebo lodi okamžite pridelia novú vlajku, pod ktorou by mohla plávať". Panama odobratie registrácie odôvodnila tým, že loď "nerešpektuje medzinárodné právne postupy", ktoré sa týkajú záchrany migrantov v Stredozemnom mori. Prevádzkovatelia lode túto argumentáciu odmietli s tým, že posádka Aquarius 2 by naopak zákony porušovala, ak by zachránených ľudí odovzdávala líbyjskej pobrežnej stráži.

"Kým Panama odobrala vlajku mimovládnej lodi 'Aquarius 2', ktorá sa tak znovu stáva 'loďou duchov', líbyjská pobrežná stráž zachránila a vrátila do Líbye cez 200 migrantov," napísal na facebooku taliansky minister vnútra Matteo Salvini, šéf protiimigračnej strany Liga. Práve on v rámci novej vlády presadil tvrdú líniu voči migrácii. Salvini v nedeľu tiež poprel, že Taliani na Panamu tlačili. Na sociálnych sieťach napísal, že ani nevie, aká je telefónna predvoľba Panamy.