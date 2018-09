Spoveď matky po havárii dvoch synov: Pred Patrikom smrť jeho brata tajíme...

Prečo musel náš milovaný Peter († 19) umrieť!? Nepridal pri predbiehaní plyn iný vodič a potom došlo k najhoršiemu?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na tieto otázky hľadajú odpovede Petrova mama Dana (45) aj s manželom Ladislavom (49) a najmladším synom Lukášom (16) z Krásnohorského Podhradia (okr. Rožňava). Mladý muž zahynul v sobotu pri čelnej zrážke s autobusom. Jeho starší brat Patrik (21), v osudnú chvíľu spolujazdec, nehodu prežil, ale s ťažkými zraneniami leží v nemocnici. O jej tragických následkoch doteraz nevie.

V nešťastnej rodine už chystajú pohreb a ešte nevedia, kedy hroznú zvesť oznámia najstaršiemu synovi. „Petrík sa videl v motorkách, boli jeho životom. Aj v sobotu sa s Patrikom vybrali do nočnej zmeny v Košiciach do podniku, kde sa vyrábajú súčiastky do áut,“ vraví s plačom zdrvená mama a pokračuje. „Odišli načas, neviem, čo sa prihodilo, že došlo k nehode. Obaja jazdili veľmi dobre, dokonca sa striedali za volantom.“

Spolu s manželom bola za starším synom na úrazovke, ale ten si nič nepamätá. „Vraj sa to zomlelo rýchlo a nevie o ničom, ani o tom, že Peťo už nežije. Je pred operáciou, takže mu to tajíme. Stále sa na brata pýta a je to hrozné, že musíte mlčať, keď stratíte zlatého syna, ktorý mal život pred sebou a veľa plánov,“ lamentuje nešťastná Dana a so zlomeným srdcom prosí milovaného syna, aby sa vrátil z večnosti. „Peťko, prosím ťa, príď domov! K nám, k Patrikovi, ktorý je dochrámaný, ale žije. Mal otras mozgu a trápi ho zlomená noha, celý je dobitý, ale ... žije.“

Podľa nešťastnej mamy Seat Ibiza, v ktorom sa bratia viezli, bol v dobrom stave. Len pred pár dňami ho dali dokopy po rozbitom čelnom skle od odrazeného kameňa. Jednou zo zatiaľ nepotvrdených verzií nehody, ktorá sa začala šíriť po sociálnej sieti, bola spoluúčasť ďalšieho vodiča, ktorý pri predbiehaní pridal a Peter sa nemal kam zaradiť, pričom následne došlo pri Drienovci k čelnej zrážke s autobusom.

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová potvrdila, že polícia udalosť zadokumentovala za prítomnosti znalca z odboru dopravy. „Vyšetrovateľ začal stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti a presná príčina tejto nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uzavrela Mésarová.

Čo robiť pri predbiehaní

Ján Bazovský, dopravný expert

Šliapnutie na plyn pri predbiehaní si žiada správnu reakciu vodiča predbiehajúceho auta. Stačí prudko zabrzdiť a zaradiť sa za predbiehané vozidlo. Pri tejto rýchlosti si urobíte priestor na zaradenie už v priebehu krátkeho času. Dupnutie na plynový pedál nemusí vyjsť, lebo musíte mať aspoň o 20 km vyššiu rýchlosť a treba rátať aj s dostatočnou vzdialenosťou až 300 a viac metrov. Platí síce, že vodič by nemal bezdôvodne zvyšovať rýchlosť, no platí to v podstate len pri nízkej rýchlosti.