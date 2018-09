Kucherenko dostala 5 úloh, ktoré podľa Slovákov nezvládne: Hneď pri prvej roztiahla nohy a...

Modelka Silvia Kucherenko je žena, ktorá sa nebojí ničoho a nikoho. Dôkazom toho je aj jej najnovšie video, kde sa rozhodne urobiť veci, ktoré by od nej nikto nečakal. A ona sama by sa do nich nikdy v živote nepustila. Nápomocní jej pri tom boli jej fanúšikovia. Tí jej poslali niekoľko naozaj strelených nápadov, ktoré sa blondínka rozhodla hneď zrealizovať.