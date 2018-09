Al Pacino tesne pred 80-kou zbalil o polovicu mladšiu herečku: Táto žena mu učarovala

V živote Al Pacina je nová žena. A je o polovicu mladšia ako on.

Al Pacino (78) sa začal stretávať s Meital Dohan (39), izraelskou herečkou a speváčkou, ktorá hrala v televíznej relácii "Weeds". "Už niekoľko mesiacov sa spolu potajomky stretávajú a zdá sa, že sú veľmi šťastní," povedal zdroj.

"Zo začiatku sa snažili všetko držať v súkromí, no teraz už okolo svojho vzťahu nerobia tajnosti a vyšli s pravdou von." Podľa Wonderwall nie je jasné, ako sa dali dokopy, ale niekoľko zdrojov ich videlo v reštaurácii Dan Tana v Hollywoode a odvtedy ich vídali aj v iných podnikoch.

Meital bola nominovaná na dve ceny Ophir (izraelská verzia Oscara) v rokoch 2001 a 2002 a taktiež na miestnu verziu ceny Tony. Je aj autorkou, napísala knihu "Love & Other Bad Habits" a taktiež naspievala skladbu "On Ya" so spevákom Seanom Kingstonom. Mimo herectva a spevu sa venuje joge, brušným tancom, behu a maľovaniu.

Al Pacino má z predchádzajúcich vzťahov dcéru Juliu s ex Jan Tarrant a dvojičky Antona a Oliviu s Beverly D'Angelo.