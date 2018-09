Hostia na milánskom Fashion Weeku sa nestihli diviť: Keď vyšli modelky, všetci sa pozerali len na ich hruď

Milánsky Fashion Week má každoročne nabitý program zvučnými menami. No aj tie menej známe chcú na seba upozorniť.

Nebola by to dobrá módna udalosť, keby nám na nej niečo nevyrazilo dych. O to sa tentoraz postarala značka GCDS so svojimi modelkami s 3 prsníkmi.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Predstavte si, že pozeráte módnu prehliadku a zrazu sa na móle objaví žena s troma prsami. Áno, aj to bolo súčasťou Fashion Weeku v Miláne. Talianska módna značka GCDS predstavila svoje modely netradične - na mólo poslali modelky s protetickým tretím prsníkom medzi ich prirodzenými. Bolo to myslené ako akási metafora a návrat k známemu Total Recall - štýlu budúcnosti, keď sa ľudstvo zmení a značka bude vládnuť svetu.

V sci-fi filme s Arnoldom Schwarzeneggerom z roku 1990 sa na chvíľu mihla prostitútka s 3 prsami. Kultová scéna nemohla chýbať ani v roku 2012, keď spravili remake filmu. Predvádzacie mólo bolo vysvietené neónovým nápisom GCDS korporácia je váš jediný Boh. Otázkou zostáva, či modely budú sedieť ženám, ktoré majú „len“ 2 prsia.

Total Recall (1990)