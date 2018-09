Miko Hladký z Gladiatora na nedávny koncert nezabudne: Skončil s monoklom na tvári

Má „ozdobu“ na tvári! Spevák Miko Hladký (45) zo skupiny Gladiator rozhodne na piatkový koncert nezabudne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Okrem skvelého pocitu z koncertu si z Krompách odnášam aj nepekný monokel. „Stalo sa mi to pri výmene gitár, lebo mi praskla struna. Koniec gitary som si vrazil do oka. Koncert som tak dohral s jedným okom,“ povedal so smiechom Miko a dodal: „Už je to v pohode, len monokel je farebnejší. Museli sme kvôli tomu posunúť fotenie nového albumu Deň, čo mal dávno prísť, ktoré malo byť v utorok, aj točenie klipu na náš nový singel Keď som s ňou.“