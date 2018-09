Boris Pršo rok od kolapsu: Veľká zmena v živote! Všetko odhalila séria fotiek

Opäť na mieste a s ľuďmi, ktorých má rád. Markizák Boris Pršo (35) sa už rok zotavuje z kolapsu, ktorý sa mu stal počas generálky šou Let´s Dance.

A vyzerá to tak, že onedlho sa vráti aj do práce. Predzvesťou sú jeho vyjadrenia na sociálnych sieťach. Najnovšie sa však Boris objavil aj počas príprav šou Tvoja tvár znie povedome!

Pršo si po vážnych zdravotných problémoch dal pauzu od hektickej práce. V nedeľu sa však objavil v zákulisí šou Tvoja tvár znie povedome. „Prišiel na kostýmovú skúšku. Bolo to pre všetkých prekvapenie, lebo to bolo po prvýkrát, čo navštívil tím šou, na ktorej robil, odkedy sa mu stala zdravotná príhoda,“ prezradil Novému Času zdroj z televízie. „Mal veľmi dobrú náladu. Stretol sa s Pycom, režisérom, tanečníkmi a so štábom, s ktorým spolupracoval mnohé roky. Zdržal sa asi 4 hodiny a prišiel s bratom,“ dodal zdroj.

Boris už pár dní predtým načrtol na sociálnej sieti, že by sa najradšej do práce vrátil.reagoval Boris.

V Markíze má dvere otvorené. „V televízii sme pripravení s Borisom spolupracovať, ak prejaví vážny záujem. On najlepšie vie, kedy a v akom rozsahu sa môže vrátiť do pracovného procesu, sme pripravení a tešíme sa na deň, keď sa tak stane,“ povedal šéf PR a marketingu Michal Borec.