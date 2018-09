Manželka kandidáta na primátora Košíc: Bolestná spoveď o zneužívaní syna

Chcem len chrániť svojho syna! Júlia Polačeková sa rozhodla otvorene prehovoriť o obvinení zo sexuálneho zneužívania, ktoré podala na otca svojho maloletého synčeka Jaroslava Polačeka (41).

Tvrdí, že sa o politiku či kandidatúru manžela vôbec nezaujíma a záleží jej len na dobre malého Timonka (4). Jej muž všetky obvinenia odmieta. Trestné stíhanie vo veci vyšetrovateľ zastavil, rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

Znenie Polačekovej trestného oznámenia sa objavilo na internete, o čom vraj nevedela. Následná medializácia ju šokovala. „Zaniká tu podstata, že riešim otázku sexuálneho zneužívania syna, a nie Polačekovu kampaň!“ myslí si ešte stále manželka kandidáta. Podľa jej slov nemala v pláne podávať trestné oznámenie. „Chcela som to oznámiť na rozvodovom konaní, čakala som na podklady odborníka. Pán Polaček však zámerne odďaľoval rozvodové konanie. Nemala som inú možnosť, ako podať neodkladné opatrenie na zákaz styku a s tým súvisiace trestné oznámenie. Nevedela som, že bude kandidovať,“ vysvetľuje Polačeková.

Návrh na rozvod podal Polačekovej manžel v septembri 2017, od októbra spolu nežijú. „Rolu otca nezvládal, má veľmi veľa aktivít. O syna som sa starala sama,“ spomína Polačeková. Podľa nej sa o Timona začal interesovať až po tom, čo bol v nemocnici. „Súhlasila som, aby syn chodil k nemu na víkendy. Po návštevách som však začala u neho badať čudné správanie. Chodil od neho plačlivý a pomenoval, čo sa dialo. Konkrétne mi povedal o veciach s tým, že simuloval isté ritualizované správanie sexuálneho charakteru,“ prekvapuje Polačeková, ktorá nechcela veriť, že by expartner chlapcovi mohol ublížiť. „Detská klinická psychologička prišla na to, že syn bol s najväčšou pravdepodobnosťou sexuálne zneužívaný. Vydala aj potvrdenie súdu,“ vysvetľuje s tým, že doteraz chodí so synom na terapie.

Podľa nej je nariadené nové rozšírené súdnoznalecké posudzovanie a Timon sa s ním nechce stretávať. Nemá v záujme exmanželovi škodiť, ale chrániť bezpečie syna: „Politika ani kampaň ma nezaujímajú, zaujíma ma len syn.“

Bol na detektore lži

Jaroslav Polaček obvinenia popiera. „Nezúčastnil som sa na jednom pojednávaní. V ten deň som na súd poslal právničku s plnou mocou,“ bráni sa. Tvrdí, že chlapcovi nikdy neublížil a má zo spoločných chvíľ s ním množstvo videí. „Naposledy sme sa videli 3. februára 2018. Na chalupe sme robili pizzu pre jeho bratrancov. Nemyslím, že bol pri mne vystresovaný. Rozrušený bol možno od šťastia, že videl rodinu,“ presviedča Polaček.

Argumentuje tým, že má znalecký posudok, ktorý hovorí o zdravom a šťastnom dieťati. „Bol som aj na detektore lži. Potvrdil, že som žene neubližoval a o dieťa sa staral,“ približuje kandidát na primátora. Je presvedčený, že syn ho nechce vidieť preto, že je ovplyvňovaný matkou. „O chlapca mám stále záujem a stále som mal. Manželka mi pred rokom uniesla syna tak, že 6. októbra odišla k rodičom a nikdy viac neprišla. Nedvíha mi telefóny. Keď prídem, nik nie je v domácnosti, kde mám v zmysle rozhodnutí súdov vyzdvihnúť syna. Právnou cestou sa dožadujem svojho práva, nechcel som, aby moji politickí súperi urobili z môjho syna rukojemníka,“ uzavrel Polaček.