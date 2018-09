Robo zbuchol skoro cudziu ženu, teraz prišiel ďalší problém: Jej uletení rodičia sú už naňho moc

Raz to muselo prísť. Robova mama Marie zo seriálu Som mama prišla na návštevu a netušila nielen to, kto je Tina, ale ani to, že je tehotná. Lenže ani Robo nepoznal rodičov Tiny a zdá sa, že keď sa jedného dňa objavia na scéne, jeho mama nezostane jediným postrachom. Títo sú totiž celkom uletení a na toto zrejme Robo nie je stavaný. Ako dopadne ich zoznámenie, sledujte v stredu večer v seriáli Som mama.