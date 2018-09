Búrliváka a zvodcu žien Goyu vystavujú v Poprade: Tieto obrazy nikto nevidel 20 rokov!

Svetový unikát. V Poprade vystavujú prvýkrát v histórii geniálneho španielskeho maliara Francisca de Goyu.

Vzácny súbor grafických listov maliar vytvoril pred 240 rokmi. Vtedajšia inkvizícia ho za to chcela kruto potrestať. Obrazy viac ako dvadsať rokov nikto nevidel, no teraz ich môžete vidieť v Poprade, kde budú vystavené až do decembra.

Španiel začal maľovať tesne pred štyridsiatkou a keď ho v roku 1799 zasiahla rana osudu a úplne ohluchol, umeniu zostal aj tak verný. „Z tohto obdobia pochádza séria osemdesiatich grafických listov. Bola to karikatúra a pobúril ňou akademickú obec a hlavne cirkevnú inkvizíciu,“ prezradil Radomír Přibyla, kastelán zo Štátneho zámku v Hradci nad Moravicí.

„Goyu zachránil Karol IV., ktorý vyhlásil, že ich namaľoval na jeho objednávku a kúpil ich. V tom čase vyšli v náklade 267 sérií a predávali sa za 320 reálov. Nedávno sa séria predala vo Viedni za viac ako milión eur,“ dodal kastelán. „Boli 22 rokov uložené v depozite. Že je táto séria kompletná, je výnimočné. Na zámok do Hradca ich doniesol vtedajší majiteľ zámku - knieža Lichnowský. Dostal ich za služby Španielsku od Dona Carlosa,“ povedala riaditeľka galérie Hanka Onrušeková (61).

Francisco de Goya

*30. 3. 1746 - † 16. 4. 1828