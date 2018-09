Vlhová mala poriadne šťastie: Od tragédie ju delila len chvíľa

Mala poriadne šťastie!

Volvo, z ktorého len tri minúty predtým vystúpila slalomárska hviezda Petru Vlhovú (23) , zdemoloval protiidúci bavorák.

.„Do Volva pri odbočovaní zrazu narazil bavorák. Bola to poriadna rana, Volvo sa obrátilo na pravý bok a narazilo do stĺpa Spoza volantu vyšiel muž. Bol nezranený, ale v šoku,“ povedal pre Nový Čas svedok nehody. Šoférom Volva bol Vlhovej tréner Matej Gemza. Petru vyložil pred hotelom a o malú chvíľu už bolo auto zdemolované. „Bolo to veľké šťastie , že vedľa šoféra nik nesedel. Asi by nedopadol dobre,“ dodal svedok.

Petra bola v šoku

K nehode sa na instagrame vyjadrila aj slalomárka. „Iba tri minúty pred nehodou som vystúpila z tohto auta. Vinník bol človek, ktorý išiel veľmi rýchlo a vpálil do nášho auta. Nikomu sa nič nestalo, ale naše auto je na totálku. Strecha nad hlavou bola zdemolovaná tak, že keby tam sedel niekto vyšší, tak si to nechcem ani len predstaviť, čo by bolo,“ napísala šokovaná Petra. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave bola dychová skúška u účastníkoch autonehody negatívna. „Škoda bola predbežne vyčíslená na viac ako 16 000 eur,“ uviedla hovorkyňa KR PZ Lucia Mihalíková.