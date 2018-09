Fanúšikovia sa pustili do Sagana: TOTO sa im na Peťovi nepáči

Nikdy sa nedá zavďačiť všetkým! Svoje o tom vie aj slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan (28). Fanúšikom nestačí, že je to trojnásobný majster sveta, chcú viac. A neštítia sa pritom ničoho! Nášmu Tourminátorovi dokonca vyčítajú aj jeho váhu.

Fanúšikom sa totiž nepáči, že Peter váži 80 kg. Vyčítajú mu, že keby bol ľahší, tak by sa s traťou na tohtoročných MS v Innsbrucku (30. septembra) vedel vyrovnať ľahšie.

Zároveň si myslia, že by mu menej kilogramov pomohlo napríklad aj na Tour de France, kde by mohol bojovať o žltý dres. Porovnávajú ho s jeho súperom Alejandrom Valverdem (38), ktorý váži iba 61 kg.

„V prvom rade si myslím, že Valverde je veľký šampión. Vôbec ho neberiem ako rivala,“ povedal Sagan. „Musíte si uvedomiť jednu vec, ja vážim 80 kg, on 60. Z čoho mám schudnúť viac ako 10 kg?! Ja nemám žiadny tuk. Mal by som podľa vás zbytočne riskovať? To teda rozhodne nespravím,“ ohrádzal sa Sagan.