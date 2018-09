Pri zrážke zomrel Peter († 25) so strýkom († 54): Vysnívanej svadby sa nedožil

Traja mŕtvi zostali po havárii, ktorá sa stala v pondelok ráno pri obci Livina (okr. Partizánske).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ivan († 44) mal podľa polície pri predbiehaní kamióna vpáliť do oprotiidúceho auta, ktoré šoféroval Peter († 25). Mladík z Čeľadiniec viezol v aute strýka Dušana († 54), ani jeden z nich hrozný náraz neprežil. Po Petrovi zostala zúfalá rodina a priateľka Lenka, ktorá sa vysnívanej svadby so svojou láskou už nikdy nedočká...

Celá obec Čeľadince (okr. Topoľčany) oplakáva Petra († 25) a Dušana († 54), ktorí skoro ráno našli smrť na ceste do práce. „Peťko robil v Bánovciach nad Bebravou zvárača, išiel ráno do roboty a Dušan, môj brat, išiel s ním na autobus. Robil v Česku, z Bánoviec mu išiel autobus,“ vraví s plačom Petrov otec.

Syn bol podľa neho výborný šofér. „Pomáhal celej dedine, každému, kto potreboval niečo pozvárať, porobiť. Brat bol starý mládenec,“ zadúša sa plačom. Správa o smrti syna zlomila nielen otca, ale aj mamu starostlivého mladíka. „Peťko bol prostredný, okrem neho máme ešte štyri deti,“ povedala so slzami v očiach utrápená žena.

Namiesto svadby pohreb

Obrovský žiaľ v srdci nosí od pondelka aj Petrova priateľka Lenka. Pár tvorili vyše 4 roky a veľmi sa ľúbili. „Stále ho milujem a nikdy na neho nezabudnem. Navždy bude v mojom srdci, nech tam v nebíčku na mňa počká,“ hovorí dievčina, ktorú čaká najhoršia úloha v živote - pochovať svoju lásku. V ruke zviera spoločnú fotografiu zo svojich promócii. „On bol taký dobrý chlapec, plánovali spolu budúcnosť, aj zobrať sa chceli,“ dodáva Lenkina matka.

Podľa polície môže za obrovskú tragédiu zbytočné predbiehanie. To stálo život nielen strýka so synovcom vo fiate, ale aj šoféra fordu Ivana, ktorý mal predbiehať obrovský kolos.Ďalší vo veku 25 rokov pri prevoze do nemocnice v Topoľčanoch zraneniam podľahol,“ informoval Pavol Kudlička, krajský policajný hovorca v Trenčíne. Muži zákona hľadajú svedkov nehody.

Fiat Stilo

Otvoriť galériu Tragická nehoda sa stala v pondelok ráno pri obci Livina. Sedeli v ňom vodič Peter († 25) so strýkom Dušanom († 54). V protismere sa proti nim vyrútil ford, po zrážke obaja zomreli

Ford Mondeo