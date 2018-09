Strážca listu vlastníctva či kratšie lehoty: 7 zmien na katastri

Zmeny v liste vlastníctva majiteľom oznámi strážca listu vlastníctva, štát bude sledovať ceny nehnuteľností, do zmluvy nebudete musieť prikladať geometrický plán.

To je len časť zmien, ktoré prináša legislatívna zmena, týkajúca sa katastra nehnuteľností. Mojmír Plavec, advokát z Realitnej únie SR, približuje to najvýznamnejšie, čo zmení novela katastrálneho zákona. Ako pomôžu novinky bežným ľuďom? Čo všetko bude jednoduchšie a čo sa, naopak, skomplikuje?

Kratšia lehota na výmaz záložného práva

Od októbra vymaže kataster záložné právo do 5 pracovných dní odo dňa začatia konania. Doteraz platilo, že pokiaľ ste na katastri podali kvitanciu banky, t. j. súhlas s výmazom záložného práva, čakali ste často až 60 dní. Konania, ktorých predmetom je iný záznam do katastra, ostali bez zmeny, a teda kataster ich vykoná do 60 dní od podania žiadosti.

Dnes: výmaz do 60 pracovných dní

Od októbra: do 5 pracovných dní

Strážca listu vlastníctva

Kataster na jeseň predstaví štátneho strážcu listu vlastníctva, ktorý bude sledovať zmeny na katastri, resp. na listoch vlastníctva. Občania budú môcť využívať online program na sledovanie zmien na liste vlastníctva, čo nepochybne prispeje k zníženiu rizika realitných podvodov. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa nehnuteľnosti bude možné vďaka notifikácii reagovať rýchlejšie ako doteraz a prípadnému nečestnému konaniu ihneď zabrániť.

Dnes: súkromný prevádzkový strážca listu vlastníctva funguje iba v rámci realitných kancelárií RÚSR

Od októbra: mal by fungovať štátny, pre všetkých

Evidovanie cien nehnuteľností

Po novom začne kataster evidovať ceny všetkých nehnuteľností (doteraz evidoval len ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov). Vyžiadala si to prax a najmä potreby Národnej banky, Štatistického úradu a Ministerstva financií SR. Doteraz neboli z realitného trhu k dispozícii exaktné dáta a mnohé štatistiky vychádzali len z ponukových cien, ktoré boli často nereálne. Vďaka tejto novinke budú môcť občania porovnaním svojej nehnuteľnosti s cenovou mapou presne zistiť, akú hodnotu má v aktuálnom čase ich nehnuteľnosť.

Dnes: kataster eviduje len ceny pozemkov

Od októbra: budú zhromažďovať ceny aj ostatných nehnuteľností

Štruktúrovaný návrh na vklad

Od októbra bude musieť byť návrh na vklad štruktúrovanejší ako doposiaľ. Novela vymenúva povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať. Výraznejšou zmenou je, že po účinnosti novely nebude možné v rámci jedného návrhu na vklad žiadať zápis viacerých zmlúv, ale tieto rôzne právne úkony (napr. darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena) musia byť zapracované do jediného dokumentu. V opačnom prípade by zmluvné strany museli podať dva samostatné návrhy na vklad. Prílohou návrhu na vklad je zmluva vždy v dvoch vyhotoveniach.

Dnes: v rámci jedného návrhu akýkoľvek počet zmlúv

Od októbra: v rámci jedného návrhu len jedna zmluva

Zrušenie opravnej doložky

Ak zmluva po podaní návrhu na vklad bude obsahovať chyby (v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti), účastníci konania ju budú môcť opraviť už len dodatkom k zmluve. Zaniká obľúbená a rýchla možnosť opravy chyby v zmluve vo forme opravnej doložky. Ak nie je chyba v zmluve, ale pozabudli ste na prílohu, dodania bude možné, samozrejme, túto prílohu stále doplniť.

Dnes: možno použiť opravnú doložku

Od októbra: nebude ju možné použiť

Geometrický plán už nebude treba prikladať k podaniu

Ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine. Pokiaľ bol geometrický plán úradne overený po 1. novembri 2018, stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo záznam uvedie len číslo úradného overenia.

Dnes: nutné priložiť geometrický plán

Od októbra: nebude nutné geometrický plán priložiť

Nový dokument

Súpis všetkých nehnuteľností

Zmena zavádza nový typ dokumentu katastra, a to súpis nehnuteľností. Súpis bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka (správcu, nájomcu alebo záložného veriteľa). Bude ho možné vyhotoviť v rámci celého územia Slovenska, ale rovnako aj len pre jeden kraj, okres či katastrálne územie. Súpis bude spoplatnený a môže oň požiadať len vlastník alebo iná oprávnená osoba.