Po nehode bojoval o život, čaká ho dôležitá operácia: Raz chcem byť majstrom sveta!

Talentovaný slovenský futbalista Martin Murcko, ktorý po vážnej dopravnej nehode koncom vlaňajšieho roka zvládol neľahký boj o život, sa chce vrátiť aj k tomu, čo má veľmi rád - k milovanému futbalu.

Osemnásťročného mládežníckeho reprezentanta (nar. 19. septembra 2000) čaká o niekoľko týždňov veľmi dôležitá operácia.

"Už sa jej neviem dočkať, ale zároveň sa aj bojím. Veľmi chcem hrať futbal, chcem raz byť majstrom sveta. Verím, že to všetko zvládnem, len nech operácia dobre dopadne. Potom už budem bojovať o svoj návrat na trávniky,“ uviedol odhodlane pre oficiálnu internetovú stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Murcko. Futbalista, pochádzajúci z obce Kurima v okrese Bardejov, už chce, aby bol koniec októbra a on už bude mať po zákroku.

Martin Murcko patril k najväčším talentom slovenského futbalu vo svojej vekovej kategórii. V zime, počas posledných vianočných sviatkov sa však jeho život v minúte zmenil. Člen reprezentácie SR do 18 rokov sa 27. decembra 2017 vracal s kamarátmi z koncertu, keď do nich nabúralo auto. Murcko dopadol zo všetkých najhoršie, jeho stav bol veľmi vážny, museli mu operovať hlavu a dlho sa nevedelo, či sa z toho dostane.

V ťažkej životnej situácii mu podali pomocnú ruku i slovenskí futbaloví reprezentanti vyzbieraním finančnej čiastky 11-tisíc eur ako aj Nadácia Slovenského futbalového zväzu, ktorá prispela Martinovi a jeho rodine tromi tisíckami. Murcko mal rok predtým za sebou aj skúšky a stáže vo futbalových manchesterských kluboch City a United, bol aj v Brightone. Po nehode sa mu zmenil život: vrátil sa síce do školy, dokonca ho vídať aj na trávniku, chce však zabojovať a pomýšľa na návrat do profesionálneho futbalového kolotoča. Viac by mala napovedať októbrová operácia.

Mladý muž sa dostával do bežného života. Dokonca napriek tomu, že časť hlavy má nekrytú lebkou, chodil si zahrať futbal a opatrne aj zatrénovať. "Zbytočne by som mu to zakazovala. Tak som sa ho len snažila vystríhať, aby bol opatrný. Dôležité po tej havárii bolo, že nemal poškodený mozog. Veľmi som rada, že dnes už Martin zvláda školu, učí sa, behá a s vytúžením čaká na poslednú operáciu, kde mu zakryjú časť hlavy, kde nemá lebku špeciálnou na mieru vyrobenou pokrývkou,“ povedala pre web futbalsfz.sk Martinova mama Mária a doplnila: "Držte Maťovi všetci palce, nerobí sa to bežne a máme pred operáciou obrovský rešpekt."