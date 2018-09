Žena, ktorú priateľ stále kritizuje za jej kilá navyše, prosí na internete o radu: Slová starého vdovca vás rozplačú

Ak už ľudia nevedia, ako bojovať so svojimi problémami, obrátia sa často na rady skúsenejších a nezainteresovaných.

Urobila tak aj žena, ktorá sa so svojou starosťou obrátila na ľudí prostredníctvom sociálnej siete Reddit. "Chudnem, no môj priateľ má stále posmešné poznámky týkajúce sa môjho vzhľadu," uviedla.

Boli sme sa kúpať, no voda bola studená a keď som povedala, že mi je zima, zarazila ma priateľova odpoveď: "Ver mi, ty máš viac než dostatočnú izoláciu," zdôverila sa 21-ročná žena so svojím trápením.

V tom sa ozval starý muž, ktorého slová boli plné lásky i smútku. "Som už starý muž a moja žena už nie je medzi nami. Bola to najkrajšia žena, akú som kedy poznal, zvnútra aj zvonku. Pamätám si na to, keď naše manželstvo nebolo v najšťastnejšej fáze (rozbiehal som kariéru a zanedbával ju) a ona začala chudnúť a extrémne cvičiť. Ja som si to v dôsledku práce ani nevšimol. Raz sa ma počas hádky spýtala, či už nie je pre mňa atraktívna kvôli svojej váhe. Doteraz najviac ľutujem toho, že som dopustil, aby sa cítila menej krásna. Stále ma bolí pomyslenie na to, ako sa dni a mesiace snažila menej jesť a dúfala, že ju budem chudšiu milovať viac. Stále sa za to na seba hnevám.

Preto píšem k vášmu problému. Vaše chudnutie nevychádza od vás. Som si istý, že váš partner k vám prechováva city, ale správa sa voči vám nemilosrdným spôsobom. Dáva vašej duši nezdravú potravu. Preto si myslím, že by ste mu mali povedať, ako sa kvôli tomu cítite. Ak vás miluje, myslím, že bude zhrozený, keď si uvedomí, čo s vami jeho slová robia. Ak si to neuvedomí, potrebujete kŕmiť svoju dušu lepšiou stravou," znela rada skúseného citlivého muža, ktorá vzbudila u diskutujúcich veľký ohlas.