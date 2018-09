Český spevák († 46) vedel, že smrť sa blíži: Jeho prosba k doktorom trhá srdce

Český hudobník Vladimír Šafránek, spevák rockovej skupiny Walda Gang, zomrel minulý týždeň po dlhoročnej chorobe.

Muzikanta viac ako desaťročie trápila pľúcna hypertenzia, teda zvýšený tlak v pľúcach.

O jeho skone prehovoril jeho najlepší kamarát, český producent Pavel Pásek (51). ,,Vláďa mal v nemocnici dohodnutú trojtýždňovú liečbu a zákroky. Lenže operácie nebolo možné vykonať. Srdce by nezvládlo operáciu pľúc a pľúca zase operáciu srdca,“ povedal pre extra.cz Pásek a prezradil aj to, aké smutné prianie Šafránek v nemocnici vyslovil. ,,Doktorom tam povedal, že keď zomrie, aby ho už neoživovali. Už bol zmierený s tým, že sa blíži koniec, preto mal takúto požiadavku. Vysvetľoval, že všetky veci už má vysporiadané a asi nechcel to utrpenie predlžovať.“

,,Posledné mesiace jeho života boli strašné. Býval hneď oproti mne v dome, takže sme sa vídali denne. Ale nevedel som, čo už mu povedať, ako pomôcť. Bolo to nešťastie. Naposledy sme sa videli pred 14 dňami, než šiel do nemocnice. Potom sme si už skôr písali. Boli to také ,pindy´ starnúcich chlapov, z ktorých jeden je smrteľne chorý a druhý smrteľne naštvaný, že ten prvý umiera,“ povedal.

Pásek pôsobil ako principál v kapele Walda Gang. ,,Rocková kapela, to je zvláštna disciplína. Strávil som s ním desať rokov. Každý piatok a sobotu sme sadli do auta a šli dvesto kilometrov na koncert. Za ten čas viete o tom druhom naozaj všetko. Podľa mňa desatinu z toho netušia ani manželky a partnerky. Boli sme si veľmi blízki,“ vysvetlil pre extra.cz Pásek. ,,Na pódiu sa už ,Šafrda´ neobjavil, ako si dlhodobo prial, ale podarilo sa s ním ešte urobiť cédečko Je tu léto. Celé ho naspieval na jar a v júni potom vyšlo. Síce to nahrávanie vypadalo tak, že sa prakticky točilo postupne po veršoch, ako to nemohol udýchať, a so zvukom pomáhali počítače, ale aj tak je geniálne. Do tých pesničiek dal úplne všetko,“ dodal Šafránkov kamarát.