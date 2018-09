Vytočený Messi: Rozhodca mu po zápase chcel podať ruku, Argentínčan ale urobil TOTO

Futbalisti Barcelony stratili prvé body v novom ročníku španielskej La Ligy. V katalánskom derby s Gironou (2:2) sa pod to podpísala najmä červená karta pre Clementa Lengleta.

Rozhodol o nej nový systém VAR, podľa trénera i hráčov domáceho tímu však nesprávne.

Najdôležitejší moment duelu sa odohral v 35. minúte. Pere Pons si posunul loptu ďalej od nohy, obranca Barcelony Lenglet ju dostal pod kontrolu, no v ostrom súboji zasiahol stredopoliara súpera lakťom do tváre. Rozhodca Gil Manzano si celú situáciu pozrel na videu, nakoniec posúdil jeho zákrok ako úmyselný a vylúčil ho.

"Mám pocit, že to nemalo byť vylúčenie. Podľa mňa to bol faul súperovho hráča," vyhlásil pre oficiálnu klubovú stránku tréner Barcelony Ernesto Valverde. Podľa jeho slov by sa mal VAR používať iba v prípade, že neexistujú iné interpretácie situácie.

"VAR by sa mal používať korektne a za rovnakých kritérií. Je to prvé vylúčenie, pri ktorom žiada o odpustenie hráč, ktorý bol faulovaný," povedal ďalej pre marca.com. "Podľa mňa je VAR najlepšia cesta, najférovejšia, no musíte ju používať poriadne," pridal sa stredopoliar Sergio Busquets.

Po súboji nemal jasno, čo rozhodca odpískal, ani Pere Pons. Stredopoliar Girony sa najprv postavil a ospravedlnil sa Lengletovi za svoj domnelý faul, no na jeho prekvapenie, Manzano vytiahol červenú kartu pre domáceho obrancu. "Nie je to moja chyba, ani Lengletova, rozhodol o tom niekto tretí - VAR. Neviem, či to bola z jeho strany agresivita, obaja sme do toho išli na hranici," povedal pre Marcu.

Prvá strata bodov v sezóne tak zatienila ďalší historický zápis strelca úvodného gólu Lionela Messiho. Argentínsky útočník si pripísal rekord, keď nastúpil na najviac duelov v najvyššej súťaži spomedzi zahraničných hráčov. Najlepší ligový strelec všetkých čias odohral svoj 423. zápas a prekonal svojho niekdajšieho spoluhráča Brazílčana Daniho Alvesa.

Iná ako víťazná chuť po stretnutí rozhnevala kapitána Barcelony Messiho, ktorý dokonca odmietol podať ruku hlavnému rozhodcovi. Gil Manzano nastavil dlaň smerom k Argentínčanovi, ale ten ho ignoroval.

Messimu sa pravdepodobne nepáčilo, že po verdikte videoasistenta rozhodcu (VAR) "putoval pod sprchy" jeho spoluhráč Lenglet.