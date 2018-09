Exmanžel Jennifer Aniston po rozchode prvýkrát prehovoril: Smutné slová o tom, ako sa zmenil ich vzťah

Rozchod amerického herca Justina Therouxa s herečkou Jennifer Aniston bol podľa neho srdcervúci, ale zároveň veľmi jemný.

Štyridsaťsedemročný rodák z Washingtonu o rozchode s manželkou po prvý raz prehovoril v rozhovore s denníkom The New York Times, pričom uviedol, sa odlúčili bez vzájomnej nevraživosti. „Dobrou správou je, že to bol pravdepodobne najviac - vyberám slová veľmi opatrne - bol to druh najjemnejšieho rozchodu, pretože tam nebola žiadna nevraživosť,“ vysvetlil.

„Nikto z nás nie je mŕtvy, ani jeden z nás nechce hádzať po druhom sekery. Je to viac priateľské. Je to nudné, pretože viete, rešpektovali sme sa dosť na to, že to bolo tak bez bolesti, ako to bolo najviac možné,“ dodal. Theroux však zdôraznil, že pre oboch bol rozchod smutný. „Bolo to srdcervúce, ale len v tom zmysle, že naše priateľstvo už nebude rovnaké. Ale priateľstvo sa posúva ďalej a mení, viete, táto časť je niečo, na čo sme obaja veľmi hrdí,“ skonštatoval umelec.



Herec a 49-ročná Jennifer ohlásili rozchod vo februári. Dvojica sa zasnúbila v auguste 2012 a v auguste 2015 sa zosobášili. Nemajú spolu žiadne deti.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Justin Theroux debutoval ako herec v roku 1996 životopisnou drámou I Shot Andy Warhol. Odvtedy účinkoval v divadle, televízii i filme. Objavil sa napríklad v snímkach Americké Psycho (2000), Zoolander (2001), Mulholland Drive (2001), Tú starú treba zabiť! (2003), Charlieho anjeli: Na plný plyn (2003), Miami Vice (2006), Inland Empire (2006), Princ a Pruďas (2011), Toto je raj (2012), Zoolander No. 2 (2016), Dievča vo vlaku (2016) alebo Špión, ktorý ma dostal (2018).

Ako režisér debutoval v roku 2007 romantickou dramédiou Dedication, spolupracoval aj na scenároch spomínaných filmov Tropická búrka a Zoolander No. 2, ako aj muzikálu Rock of Ages (2012). Je tiež autorom scenára komiksovky Iron Man 2 (2010).