Taliansky úrad vyšetruje poplatky za batožinu známej spoločnosti: Rázna odpoveď Ryanairu

Taliansky úrad pre hospodársku súťaž začal vyšetrovať rozhodnutie leteckej spoločnosti Ryanair o účtovaní poplatkov za príručnú batožinu, ktorú úrad označil za "základnú" položku cestujúcich.

Od novembra si budú môcť neprioritní zákazníci najväčšej nízkonákladovej leteckej spoločnosti v Európe vziať na palubu bez poplatku len jednu "malú osobnú tašku", ako je kabelka, či taška s laptopom. Ostatná batožina, aj príručná, teda vrátane malého kufra do 10 kg, pôjde do podpalubia a za poplatok vo výške až 8 eur.

Podľa talianskeho úradu je však príručná batožina "základným prvkom prepravy". Takže Ryanair a všetci ostatní dopravcovia by mali zahrnúť jej cenu do ceny leteniek, uviedol úrad vo vyhlásení, z ktorého citovala talianska tlač.

Dodal, že nová politika Ryanairu by mohla byť považovaná za nekalú obchodnú prax, pretože deformuje konečnú cenu letenky a neumožňuje jej skutočné porovnanie s cenami iných leteckých spoločností. Podnetom pre vyšetrovanie bola sťažnosť talianskeho združenia spotrebiteľov. "Ak sa potvrdia nespravodlivé obchodné praktiky ohľadne príručnej batožiny v spoločnosť Ryanair, mala by odškodniť všetkých klientov, ktorých sa to týka," uviedlo spotrebiteľské združenie Codacons vo svojom vyhlásení.

Vyšetrovanie v Taliansku je ďalšou negatívnou správou pre Ryanair, ktorý zasiahli štrajky pilotov a palubných sprievodcov vo viacerých štátoch Európy. A ďalší úder mu zasadili akcionári, keď na nedávnom výročnom valnom zhromaždení síce opätovne zvolili za predsedu predstavenstva Davida Bondermana, ale iba so 70,5 % hlasov, čo je pokles oproti minulému roku, keď získal 89,1 % hlasov. "Otázky týkajúce sa podnikateľského modelu a riadenia spoločnosti predstavujú hrozbu pre akcionárov," povedal predseda jednej z akcionárskych skupín, lokálneho írskeho dôchodkového fondu.

Ryanair ale oponuje, že žiadny zákazník nemá právo na "neobmedzenú príručnú batožinu". A vo vyhlásení uviedol: "Z bezpečnostných dôvodov väčšina lietadiel na krátkych linkách nemá miesto na palube pre dve batožiny pre každého zákazníka." Letecká spoločnosť tiež informovala, že bude spolupracovať s talianskym úradom pri vyšetrovaní.