Silný vietor trápi ľudí na strednom Slovensku: Bez elektriny je viac ako 12 000 odberných miest

Na strednom Slovensku spôsobil silný vietor v pondelok nadránom rozsiahlejšie výpadky elektrickej energie a bez prúdu je momentálne viac ako 12 000 odberných miest.

TASR o tom informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD), a.s., Žilina Miroslav Gejdoš.

Najviac postihnutými lokalitami sú okolie Banskej Bystrice, Kysuce, Orava a Liptov. "V týchto chvíľach sú v teréne posilnené tímy elektrikárov, ktorí vyhľadávajú konkrétne miesta porúch. Na vysokom napätí eviduje SSD 13 porúch. Bez prúdu je dokopy približne 140 distribučných trafostaníc," uviedol Gejdoš.

Poruchy budú podľa neho odstraňovať postupne podľa priority. "To znamená, že prednosť majú vedenia vysokého napätia, ktoré napájajú najväčší počet odberných miest. Poruchy na nízkom napätí a v oblastiach s menším počtom odberateľov budú musieť počkať. Ako rýchlo sa elektrikárom podarí poruchy odstrániť, bude záležať od počasia, dostupnosti miesta poruchy a v neposlednom rade aj bezpečnostných opatrení. V lokalitách, kde to situácia umožňuje, sa snažíme odberateľov prepájať na iné funkčné vedenia," doplnil hovorca SSD.

V okrese Banská Bystrica je dodávka elektriny prerušená v Banskej Bystrici-Uľanke a Harmanci (približne 3500 odberných miest) a Malachove (880). V okrese Čadca sú to obce Klokočov (1800), Zákopčie (1200), Vychylovka (350) a Stará Bystrica (150). V okrese Liptovský Mikuláš sú to Liptovské Matiašovce (1100) a Jakubovany (350), v okrese Ružomberok je to Ľubochňa (350), v okrese Tvrdošín je to Trstená (1100), v okrese Námestovo je to Beňadovo (800) a v okrese Dolný Kubín je to Oravský Podzámok (600), dodal Gejdoš.