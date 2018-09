Musí utešovať otca: Macocha Robbieho Williamsa mu utiekla s jeho kamošom

Robbie Williams (44) musí utešovať svojho otca. Pete Conway (69) si pred pár rokmi vzal o 25 rokov mladšiu Melanie Mills (44). Tá ho však teraz opustila s Robbieho kamarátom.

Pete Conway spoznal Melanie v roku 2010. Po troch rokoch randenia sa vzali. Svadbu mali v Robbieho vile vo Wiltshire a svetová hviezda im dokonca osobne spievala na hostine. Teraz však Melanie Petovi zlomila srdce.

Podľa britského denníka The Sun utiekla s nemenovaným kamošom Robbieho Williamsa na Floridu. Plánuje sa tam usadiť a dokonca už požiadala o rezidentské vízum.

Pete a jeho syn Robbie si boli vždy veľmi blízki. Spevák mnohých známych hitov ako Let Me Entertain You je teraz odhodlaný otcovi pomôcť prekonať ťažké obdobie. „Pete má veľkú podporu. Bol to šok, ale ide ďalej,“ povedal zdroj z okolia rodiny.

