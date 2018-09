O 19 rokov mladší zajačik Peter prehovoril o romániku so speváčkou Knechtovou: Veľké odhalenie!

Speváčka Katarína Knechtová (37) o svojom súkromí hovorí zriedka alebo vôbec. Rovnakú taktiku zvolila, aj čo sa týka mladého Čecha Petra Borkovca (18), ktorý jej padol do oka počas speváckej súťaže.

Naoko profesionálny vzťah porotkyne a súťažiaceho počas šou sa však v zákulisí prehupol do niečoho oveľa intenzívnejšieho. Mladý spevák napokon vyšiel s pravdou von! Borkovec sa po dlhých mesiacoch mlčania nakoniec rozhovoril o svojom vzťahu k speváčke Katke Knechtovej. Tá mu učarovala počas speváckej súťaže a doteraz nebolo jasné, či pár tvoria, alebo nie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Knechtová mlčala, ale srdiečka a komenty na sociálnych sieťach hovorili jasnou rečou napriek tomu, že sa k romániku s mladým Čechom nikdy nepriznala. On však povedal, ako to vlastne bolo a momentálne je. „Teraz to už nie je nijako. Chodili sme spolu päť mesiacov. Pred pár dňami sme sa rozišli,“ priznal Petr pre extra.cz.

„Nie som naivný, bolo mi jasné, že to nebude na celý život,“ dodal. Z jeho slov tak vyznieva, že hlavným iniciátorom bola pravdepodobne Katka. „Povedala mi, že keď spolu máme byť, tak spolu budeme,“ priznal spevák s tým, že to teda nemusí byť ešte definitívny koniec.