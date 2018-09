Valí sa to na ňu z každej strany: Trpké priznanie moderátorky Garajovej Schramekovej

Valí sa to na ňu z každej strany! Lujza Garajová Schrameková (35) so zdvihnutým obočím prijala ponuku moderovať megašou Česko Slovensko má talent.

Obávala sa totiž svojich osobných limitov i profesionálnych skúseností, ale aj negatívnej kritiky od svojich blízkych. Lujza otvorene priznáva, že vďaka jojkárskej relácii teraz čelí nečakaným situáciám! Garajová Schrameková, úspešná herečka a stand-up komička, sa udomácňuje v novej pozícii moderátorky.

„Ide o môj vlastný pocit z toho všetkého. A ten som ešte stále nespracovala,“ zhodnotila svoje doterajšie účinkovanie v jojkárskej megašou Česko Slovensko má talent. Lujze vedia zamestnať hlavu aj názory diskutujúcich na internete.

„Stále ma prekvapí, ak niekto napíše: Správa sa ako krava, rehoce sa ako koza... Premýšľam, nakoľko je to pre mňa objektívna a konštruktívna kritika. O čo menej sa mám správať ako krava a menej sa smiať ako koza? Ale treba povedať, že v diskusiách je zároveň aj veľa pochvaly,“ dodáva brunetka, ktorá načúva názorom svojej rodiny.

S manželom a mamou riešili i to, či si má váhajúca herečka vôbec tľapnúť na ponuku od Jojky. „Vzala som to pragmaticky - choď do toho a potom uvidíš,“ uzavrela Garajová Schrameková, ktorá svoje kvality naplno rozbalí počas blížiacich sa priamych prenosov Talentu.