Vnuk Buda Spencera dostal riadny výprask: Toto zabolí aj vás

To by sa jeho dedovi nestalo! Vnuk Buda Spencera Carlo Pedersoli Jr. (25) dostal v klietke MMA taký výprask, aký jeho dedo nikdy nedostal...

Pre Carla Jr. to bola druhá prehra v profikariére, ale tá stála za to! Stačí mrknúť priložené video a bude to bolieť aj vás.

V Sao Paule zložil Pedersoliho Brazílčan Alex Oliveira. Ale ako! Za 39 sekúnd ho presne trafeným kopom v oktagone zložil a bil ako žito, kým ho rozhodca nezastavil. Pre Oliveiru to bolo 19 víťazstvo pri piatich prehrách a pre potomka slávneho filmového bitkára druhá prehra pri 11 výhrach.

Carlo mladší je hrdý na svojho starého otca, ktorý zomrel vo veku 86 rokov v júni 2016. Na svojich profiloch na sociálnych sieťach má niekoľko spoločných fotografií s ním a neraz si na neho niekoľkými slovami spomenie.