Herečka Vajdová sa po problémoch s alkoholom vracia do divadla: Drsný odkaz od kolegov

Vracia sa! Petra Vajdová (33), ktorej sa lepí smola na päty, mieri do roboty. Problémovej herečke Slovenského národného divadla totiž vyprší práceneschopnosť, ktorú strávila aj na protialkoholickej klinike.

Tam zbalila ženatého kamionistu Martina (43), ale časť dní a nocí strávených v náručí svojho milenca bude musieť oželieť v prospech divadla. Herečka by mala v novembri nastúpiť späť do šichty, ale jednoduché to mať rozhodne nebude!

Vajdová, ktorú policajti vlani nachytali za volantom s 2,4 promile alkoholu v krvi, sa začiatkom roka záhadne vyparila a pracovné ponuky potichu hádzala do koša. Bolehlav spôsobila aj Slovenskému národnému divadlu, ktoré muselo kvôli nej urobiť personálne zemetrasenie v predstaveniach.

Osvietená Petra sa však medzitým podrobila nevyhnutnej protialkoholickej liečbe v zahraničí a teraz, po mesiacoch strávených v izolácii, opäť mieri na dosky, ktoré znamenajú svet. „Pokiaľ mám informácie, má nastúpiť do SND, bude tam už v ďalšom skúšobnom odbobí od novembra. Veľmi sa na to teším,“ povedal Novému Času víkend herečkin strýko Jozef Vajda, ktorému osud problémovej netere leží na srdci.

„Samozrejme, som v kontakte, ani nie tak s Petrou ako s jej otcom, mojím bratom. Môžem vám povedať, že jej držím palce a verím, že sa všetko obráti na dobré, všetko bude fajn,“ nádeja sa Vajda. Zdá sa, že napriek nečakaným výstrelkom dostala talentovaná umelkyňa ďalšiu šancu, aby sa začlenila nielen medzi svojich kolegov, ale aj do bežného života.

V divadle, ktoré už raz šokovala svojou skratovou výpoveďou prostredníctvom esemesky, sú nateraz skúpi na podrobnosti. „Petra Vajdová je stále práceneschopná, a ako som vám už písal, kým neukončí PN, nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ zopakoval Novému Času šéf činohry Michal Vajdička.

Musí makať

Vajdovej návrat zrejme súvisí s chystanými premiérami na rok 2019. Internetová stránka SND už avizuje herečku na budúci február. V hre Štvorec stvárni novinárku. „Veľké hry sa skúšajú aj niekoľko týždňov dopredu, takže Peťu čaká veľa roboty. Od prvého dňa bude musieť skrátka poriadne zamakať. Je profesionálka, ale šetriť ju tu nebude nikto,“ tvrdí náš zdroj z divadla.

Zdá sa, že ani samotná herečka nemá veľký záujem naťahovať čas a ešte viac dráždiť svoje kolegyne. Tie totiž nechala v štichu, keď ju museli v hrách počas dlhej neprítomnosti zaskakovať. Herečkám Natálii Germáni, Dominike Kavaschovej či Kristíne Greppelovej mohol zliezť úsmev z tváre najmä v lete, keď sa o Vajdovej, čerpajúcej PN, dočítali, že si užíva so ženatým milencom Martinom horúce chvíľ­ky v Chorvátsku.