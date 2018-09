Šokujúca spoveď Ľubomíra Samuela, ktorý ako prvý súdil bossa mafie Černáka: Čo mi nesedí na vražde Szymaneka

Černákov sudca prehovoril! Bývalého bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka a jeho vtedajšiu pravú ruku Jána Kána prokurátor obžaloval z vraždy poľského milionára Grzegorza Szymaneka († 30) z roku 1997.

Černák si však v minulosti v tomto prípade vypočul na súde v Banskej Bystrici oslobodzujúci verdikt. Podľa rozsudku sa obžalobe nepodarilo bez akýchkoľvek pochybností preukázať, že Černák a jeho dvaja spoločníci Szymaneka uniesli a Černák ho zastrelil. Predsedom tohto 5 - členného senátu bol Ľubomír Samuel, ktorý sa neskôr stal advokátom Černáka.

Samuel aj v súčasnosti hovorí, že si za svojím rozhodnutím stojí. A to napriek tomu, že dnes sa bývalý boss mafie k vražde Poliaka priznáva. Najväčší zmätok v celom prípade vraždy Szymaneka vtedy spôsoboval hlavný svedok Alexander Horváth a pochybnosti vyvolávalo aj to, či nájdené mŕtve telo patrí poľskému podnikateľovi.

„Szymanek bol vlastne prvá Černákova vec na súde. Mŕtvolu ukázal Šaňo Horváth v Petríkovej doline pri Polomke. Neviem však, ako tú chatu s hrobom našiel rok po vražde, lebo tam blúdili aj policajti, ktorí nás tam vozili. Cesty sú tam doslova krížom-krážom. Povedal, že Szymaneka vyviedli šiesti černákovci. Na otázku, koho poznal, povedal že iba Mikiho. Pritom boli všetci kamaráti,“ hovorí Ľubomír Samuel.

Podozrivé kostičky

„Horváth ukázal presné miesto hrobu. Tak začali kopať. Asi 60 cm nad mŕtvolou našli kostičky, aj ich zobrali. Keď ho vykopali, jeden z policajtov mŕtvolu chytil za ruku a vytiahol z hrobu. Celého, kostra sa nerozpadla, lebo ju ešte držali šľachy. Bola to rok stará mŕtvola, ale bolo to v horách, tam je stále chladno,“ spomína bývalý sudca s tým, že lekár mu neskôr povedal, že kostičky, ktoré našli nad telom, patrili k nemu, ale nevedel mu povedať ku ktorej časti. Ďalší znalec však vypovedal, že kosti sa v takomto teréne, a za taký čas, môžu posunúť o pár milimetrov. Nie o viac ako pol metra.

Svedok Horváth

„Krv sa z tela nebrala. DNA zobrali - štep z hrudnej kosti, ale DNA nevyšla. Namiesto toho, aby ho zakonzervovali pre budúcnosť, zlikvidovali ho. Pozostatky odovzdali manželke, tá ich hneď dala spáliť. Takisto jeho manželka vypovedala, že mal zuby zdravé a neplombované. Nájdenému telu chýbali zuby a malo plomby. Takže tu bola pochybnosť, či telo patrilo Szymanekovi,“ vysvetľuje Samuel s tým, že Černáka usvedčoval iba Šani Horváth, ktorý menil výpovede.

Najskôr Černáka usvedčoval a potom už tvrdil niečo iné. Že ho usvedčoval iba preto, lebo mu operatívci sľúbili, že mu vybavia operáciu a on bude chodiť. Horváth bol už vtedy na invalidnom vozíku. V roku 1998 po ňom strieľali a na následky zranení ochrnul. „Operácia sa však neuskutočnila, a tak si povedal, teraz budem hovoriť pravdu: „Mňa tam pár dní predtým zaviedli a povedali, že tu ukážeš, tu je mŕtvola zakopaná.“ A my sme mali odsúdiť Černáka za takéto dôkazy?

Ďalej sa už nezistilo, kto tam bol. Miki a všetci to popierali. Takže všetko to stálo na Šaňovi. Ťažko sa v celom prípade niečomu verilo. Tá vražda Szymaneka podľa mňa nebola preukázaná. So mnou súhlasil ešte jeden člen senátu, ale traja nás prehlasovali. Tak sme Černáka museli odsúdiť,“ dodáva Samuel s tým, že Najvyšší súd rozsudok zrušil a vrátil ho naspäť. Naznačil totiž, že dôkazy proti Černákovi nepostačujú.

„A senát ho následne oslobodil. Najvyšší súd tento verdikt potvrdil,“ dodáva Samuel. V súčasnosti sa Mikuláš Černák k vražde Poliaka Szymaneka priznáva, ale zároveň obviňuje bývalého komplica Jána Kána, že ho popravil spolu s ním. Ten to odmieta.

Korunný svedok

Alexander Horváth bol členom košického podsvetia. V prípade vraždy Szymaneka je korunným svedkom, no už viackrát menil svoju výpoveď. V roku 1998 ho postrelili a on skončil doživotne na vozíku. Odpykáva si 23 rokov za 2 vraždy.

Posledná verzia vraždy Poliaka

Podľa výpovede Horvátha v presne nezistený deň medzi 11. 9. 1997 a 21. 9. 1997 večer za jednou chát v Polomke (okr. Brezno) bohatého podnikateľa Gregorza Szymaneka s rukami zviazanými za chrbtom vyviedli za chatu k vykopanému hrobu. Černák sa nad ním rozkročil s otázkou, či dá peniaze za svoje prepustenie. Aj napriek prísľubu mu vložil do úst „devinu“ a so slovami „stretneme sa v pekle“, vystrelil. Potom podal Černák pištoľ Kánovi, ktorý chrčiacemu Poliakovi strelil do hrude. Černák sa ku vražde priznáva, Kán všetko odmieta.

Pochybnosti Samuela

Nad nájdeným telom Szymaneka sa našli neznáme kostičky. Vraj mali patriť zavraždenému, ale geológ uviedol, že sa tam nemali ako dostať. Končeky prstov, z ktorých údajne brali odtlačky, spálili. Chýba však doklad o spálení. Krv z tela sa nebrala. DNA zobrali - štep z hrudnej kosti, ale DNA nevyšla. Namiesto toho, aby ho zakonzervovali pre budúcnosť, zlikvidovali ho. Nesedela ani čeľusť. Poliak mal podľa manželky zdravé zuby. Na fotografii sánky, ktorú našli, však niektoré zuby chýbali a iné boli plombované. Pozostatky manželka spálila, takže sa nedajú opäť porovnať. Nie je teda možné potvrdiť, že v hrobe bol naozaj Szymanek.



Kto bol Szymanek († 30)

Grzegorz Szymanek patril v 90. rokoch k najbohatším Poliakom. K miliónovým majetkom mal však prísť podvodmi a daňovými únikmi. Po Európe ho hľadali Interpol aj mafia. V roku 1997, po dohode s poľským podsvetím, ho dostal gang Mikuláša Černáka.

Uneseného Szymaneka držali na Horehroní na viacerých miestach. 12. septembra 1997 mali za neho dostať v Krakove výkupné 400 000 nemeckých mariek, čo je asi 270-tisíc eur, po výkupné si však už nikto neprišiel. Hrob Szymaneka našli v roku 1998 v lese pri Polomke.