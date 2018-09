Na turnaji v gamingu v Spišskej Novej Vsi v centre diania počítače: Mladí hráči sa spoľahli na rozum a rýchle prsty

V akcii majstri v hrách na počítači! Spišská Nová Ves ako prvé mesto na východe spoznalo na turnaji v tzv. gamingu svojich víťazov.

Na svojich "pécečkach" dominovali mladí hráči, ktorí po napínavých súbojoch najlepšie zvládli stratégiu rýchlych prstov. A aj správnej voľby a najmä vhodnej reakcie.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Takmer stovka hráčov zápolila v športovej hale a súboje boli veľmi napínavé. "Pri hre Hearthstone ide o karty, ktorými treba súpera porážať. Najlepším tréningom je neustále hranie a zlepšovanie sa, aby hráč pochopil, ako to funguje. Denne tomu venujem aj tri-štyri hodiny. Samotná hra trvá rôzne - niekedy len päť minúť, inokedy aj 30. Ruky z toho ani tak nebolia, skôr oči a aj hlava, lebo treba logicky rozmýšľať," povedal Denis Bajtoš (21) z Letanoviec.

Jeho protihráč Viktor Barbuščák (14) zo Spišskej Novej Vsi Novému Času potvrdil, že práve rozum je najdôležitejším predpokladom na víťazstvo. "Bez toho to nejde. Potrebná je inteligencia, lebo inak nie je šanca na úspech," spomenul mladší zo súperov. Hlavný organizátor podujatia Adam Servátka pripomenul, že na Spiši sa stretli mladí hráči vo veku od 13 do 25 rokov, ktorí ukázali svoje schopnosti. "Na východe to bola premiéra, kvality prejavili nielen jednotlivci, ale aj v tímoch s piatimi hráčmi, kde má každý inú rolu. Dramatická bola aj kartová hra s dôrazom na logiku, v ktorej treba vedieť predvídať kroky, ale aj ďalšia tzv. vežičková hra, ktorú možno považovať za takú strieľačku. Okrem postrehu, či reakcie svoje zohráva aj prirodzená prešibanosť hráčov," dodal Servátka.

Výsledky v kocke

Hearthstone:

1. Patrik Paľovič - Košice -, Vek - 17 rokov

2. Benjamín Mravec - Košice - 17 rokov

3. Erik Hodáľ - Pezinok - 17 rokov

Clash Royale:

1. Andrej Meliška - Margecany - 16 rokov

2. Peter Bliska - Martin, 16 rokov

3. Kamil Smorada - Sp. Nová Ves, 17 rokov Counter

Strike: Global Offensive:

1. Andrej Idamenštiak - Martin, , 17 rokov

2. Alex Hrabkovský - Neuviedol mesto, 18 rokov

3. Slavomír Gajdoš - Košice, 21 rokov