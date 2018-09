Galavečer SOV bol plný emócií: Takto vyzerala Cesta na Olymp

Slovenský olympijský výbor (SOV) zavŕšil vyše 9 mesiacov trvajúce oslavy 25. výročia svojho vzniku "Cestou na Olymp"

Fotogaléria 26 fotiek v galérii

V sobotu večer sa v Slovenskom národnom divadle odohral slávnostný 80-minútový programom „Cesta na Olymp“ pod režisérskou taktovkou Nikitu Slováka.

Na galavečere za účasti vyše 600 hostí vrátane prezidenta Európskych olympijských výborov (EOV) Janeza Kocijančiča a predstaviteľov olympijských výborov susedných krajín nechýbalo ani 28 olympijských medailistov zo Slovenska, medzi ktorými figurovali tváre Janka Zacharu, Jozefa Pribilinca, Miloslava Mečířa, Petra a Pavla Hochschornerovcov, Anastasie Kuzminovej, Petra a Ladislava Škantárovcov a Mateja Tótha. V hľadisku boli i ďalší športovci, ktorí okúsili atmosféru hier pod piatimi kruhmi.

SOV uzrel svetlo sveta deväť mesiacov pred oficiálnym vstupom do olympijskej rodiny - už 19. decembra 1992 na ustanovujúcom zasadnutí v Dome športu v Bratislave. V deň vzniku mal 49 členov, jeho prvým predsedom sa stal vtedy 71-ročný člen MOV, profesor Vladimír Černušák a bol na čele do 19. 8. 1999. Odvtedy mal SOV ešte dvoch prezidentov: v období od 20. 11. 1999 do 26. 11. 2016 ho viedol František Chmelár a v súčasnosti mu šéfuje Anton Siekel. Plnoprávnym členom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa SOV stal 24. septembra 1993 na 101. zasadnutí MOV v Monte Carle.

„História olympizmu sa u nás nezačala len pred 25 rokmi, ale už v ére Rakúska-Uhorska. Napriek tomu je štvrťstoročie samostatnej existencie nášho športu i olympijského hnutia dôvod zastaviť sa na chvíľku a obzrieť sa za tým, čo sa nám za uplynulých 25 rokov podarilo,“ skonštatoval prezident SOV Anton Siekel. „Pri zrode SOV stáli pred štvrťstoročím ľudia, ktorí športu venovali celý život a výrazne prispeli k tomu, že SOV sa hladko etabloval na medzinárodnej scéne a je z neho rešpektovaná športová organizácia doma i v zahraničí.“

Slovenskí športovci získali za štvrťstoročie existencie SOV od roku 1993 do roku 2018 na OH a ZOH dovedna 36 medailí (12 - 16 - 8), 28 na letných a 8 na zimných hrách. O najcennejšie kovy sa pričinili Anastasia Kuzminová (3), Elena Kaliská (2), Michal Martikán (2), Peter a Pavol Hochschornerovci (3), Ladislav a Peter Škantárovci a Matej Tóth.

„SOV nespadol z neba, nezačínal od nuly, lebo slovenská olympijská história je viac ako storočná,“ zdôraznil František Chmelár, najdlhšie úradujúci šéf SOV. „Musíme si vážiť, ako rýchlo sme si našli miesto v olympijskej rodine, a čo všetko sme dokázali za 25 rokov. Oslavujeme nielen štvrťstoročnicu existencie SOV, ale štvrťstoročie samostatného fungovania nášho športu. Tridsaťšesť olympijských medailí je - vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sa zrodili, neboli často vôbec ideálne - veľký úspech. Osobne si však veľmi vysoko cením, že na 99 percent sa všetci naši medailisti stali vzormi a inšpirovali mládež, aby športovala.“

Slávnostný galavečer „Cesta na Olymp“, ktorí moderovali členka MOV Danka Barteková a Marcel Merčiak bol festivalom emócií, ktoré ponúkol za uplynulé štvrťstoročie slovenský šport pod piatimi kruhmi.