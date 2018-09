150 mužov malo sex s osamelou manželkou, potom vyšla najavo drsná pravda: Najhoršia nočná mora!

Vyzeral ako jednoduchý a milý človek.

Nikto by nepovedal, že oklamal desiatky heterosexuálnych mužov, aby s ním mali sex a nahrával si ich. Bryan Deneumostier (33) potom zábery poslal na pornografickú stránku a podľa The Sun sa mu podarilo vytvoriť videá so 150 mužmi. Bryan sa totiž vydával za osamelú manželku. Prezliekal sa za ženu, aby mohol mať styk s desiatkami mužov.

Bryana z Floridy obvinili z nezákonného odpočúvania a je odsúdený na 10 rokov väzenia. Po tom, čo bol obvinený sa prihlásili jeho obete v súvislosti s činnosťou "StraightBoyz", stránkou, ktorá sľubovala homosexuálom sex s heterosexuálmi tak, aby o tom nevedeli. Na očiach mali mať pásky alebo kukly na hlavách.

Federálny agent povedal: "Muži si chceli byť istí, že tam nie je žiadna kamera, "ona" im povedala, že je vydatá za muža z armády, takže ich určite nebude nakrúcať." Na Bryanovej stránke našli cez 600 videí za posledné štyri roky.