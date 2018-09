Minister Gajdoš poďakoval vojakom: Toto by malo byť cieľom našej armády

Minister obrany SR Peter Gajdoš sa dnes spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Danielom Zmekom v Brezovej pod Bradlom zúčastnil na oficiálnych oslavách Dňa Ozbrojených síl SR.

Pri tejto príležitosti šéf rezortu obrany vyzdvihol a ocenil každodennú prácu profesionálnych vojakov a upozornil na realizované modernizačné projekty, vďaka ktorým budú ozbrojené sily môcť ešte efektívnejšie plniť úlohy v prospech Slovenskej republiky a jej občanov.

"Naše ozbrojené sily v januári tohto roku oslávili už 25. výročie svojho vzniku. Za ten čas sa stali rešpektovanou inštitúciou a tou najväčšou garanciou obranyschopnosti Slovenskej republiky. No ak by nemali pevný základ vo svojom ľudskom potenciáli, čiže vo Vás vážené vojačky a vojaci, nikdy by sa nedokázali stať jednou z najdôveryhodnejších inštitúcií," uviedol minister obrany Peter Gajdoš. Pri tejto príležitosti spomenul aj historicky najväčšiu reálnu modernizáciu ozbrojených síl a zdôraznil, že vedenie ministerstva obrany dáva dôraz na vyváženosť modernizácie a výcviku profesionálnych vojakov. "Jednoducho naším cieľom, aby naše ozbrojené sily boli mladé a moderné," povedal.

"Cesta samostatných ozbrojených síl sa začala na týchto miestach presne pred 170. rokmi. Tu vybojovali prví slovenskí dobrovoľníci víťaznú bitku v boji za národnú slobodu, rovnoprávnosť a demokraciu. K tejto bojovej tradícii sa ozbrojené sily hlásia dodnes," priblížil predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko dôvody, prečo sa oslavy Dňa Ozbrojených síl SR konajú práve v Brezovej pod Bradlom a na Prietržskej ceste.

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko vyjadril vďaku a úctu všetkým príslušníkom ozbrojených síl. "My, príslušníci Ozbrojených síl SR máme jedinečnú povinnosť a poslanie, a to zabezpečovať mier a bezpečnosť. Bezpečnosť však nie je zadarmo, avšak aj vďaka modernej technike môžeme túto úlohu plniť zodpovedne v prospech občanov Slovenskej republiky," dodal.

Obyvatelia a návštevníci Brezovej pod Bradlom dnes mali možnosť vidieť aj statické a dynamické ukážky techniky ozbrojených síl, v rámci nich napríklad aj nové dopravné lietadlo Spartan C-27J, viacúčelové vojenské vrtuľníky UH-60M Black Hawk. Odprezentovaný bol aj prototyp nového bojového obrneného vozidla 8x8, ktorý je jedinečným produktom slovenského obranného priemyslu a jeho výroba bude znamenať prácu a zvýšenie zamestnanosti v zbrojárskych podnikoch na Považí. Pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR boli zároveň ocenení pamätnou medailou profesionálni vojaci a veteráni, ktorí sa pričinili o šírenie dobrého mena ozbrojených síl. Medzi nimi aj zranení veteráni z Afganistanu.

Slovensko si pripomína Deň Ozbrojených síl SR symbolicky v deň výročia víťazstva slovenských dobrovoľníkov v bitke pri Brezovej pod Bradlom v roku 1848. Zároveň pri tejto príležitosti zorganizovali jednotlivé útvary Ozbrojených síl SR 21. septembra 2018 vo svojich priestoroch deň otvorených dverí, v rámci ktorých sa mohla verejnosť oboznámiť s prácou profesionálnych vojakov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková.