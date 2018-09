Bičan si drsne podal tri známe spevácke hviezdičky: Strápni ich pred celým národom!

Andrej Bičan (43) je známy svojím nie príliš „diplomatickým“ jazykom a preto niet divu, že ho tvorcovia šou Tvoja tvár znie povedome obsadili po účinkovaní na pódiu tentoraz do porotcovského kresla.

Bičan totiž nenechal nič na náhodu a svojich vo vyjadreniach miernych porotcovských kolegov zanechal za sebou na kilometre ďaleko. V najbližšej časti si totiž servítku pred ústa rozhodne nedá a pár televíznych hviezdičiek si poriadne podá!

Andrej je známy šoumen, ktorý po vtip a štipľavé poznámky nechodí ďaleko. Výnimkou nie je ani šou Tvoja tvár znie povedome, kde sa ako porotca po boku Dana Dangla, Zuzky Fialovej a speváka Kulyho už túto nedeľu poriadne rozohní. Po vystúpení herca Juraja Loja ako speváka zo skupiny The Clash, sa moderátor postaví na rovné nohy a pred celým národom strápni ľudu dobre známe spevácke hviezdičky, ktoré mu, zdá sa, ležia poriadne v žalúdku. „Alkohol a drogy do telky nepatria, ani Jadranka, ani Božanka, a nepatrí do nej ani Martin Jakubec, ani žiadne nováčiny, ktoré nám prinášajú takéto ťažké srdcové stavy,“ povie bez servítky Bičan, ktorému, ako sa zdá, títo speváci idú poriadne na nervy.