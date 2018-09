Tomáš Palonder a Kristína Greppelová sa zosobášili: Krásna nevesta v netradičných šatách

Povedali si „áno“. Kristína Greppelová (33), známa zo seriálu Prázdniny, sa stala opäť vydatou paňou. Svoje „áno“ povedala dlhoročnému priateľovi, hercovi a moderátorovi Tomášovi Palonderovi (38).

Napriek tomu, že bol pre nich siedmy rok ich vzťahu kritický a párik sa rozišiel, osud ich opäť spojil a Tomáš požiadal Kristínu vo februári tohto roka o ruku. Skromnú svadbu si zorganizovali v paláci v centre hlavného mesta.

Zásnuby dvojice sa konali začiatkom tohto roka. Hoci sa chvíľu predtým rozišli, netrvalo dlho a herečke sa na prste ligotal nezvyčajný zásnubný prsteň. „Každá žena po tom podľa mňa túži, ale nečakala som to,“ povedala vtedy o dojemných momentoch Kristína, ktorá chcela so svojím snúbencom malú a nenápadnú svadbu. A to sa jej aj splnilo. Manželské „áno“ si povedali v bratislavskom Zičiho paláci práve túto sobotu popoludní. Mladomanželia nechceli nič honosné, a ako herečka priznala: „Bude to taká obedo-večera. Už som sa raz vydávala a ani vtedy som nechcela nič okázalé a veľké.“