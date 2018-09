Záchranár Ján slúžil 40 rokov a jazdil na 8 typoch sanitiek: Pomohol státisícom pacientov

Obeta, poctivosť a pomoc! K tomu veľké srdce, vďaka ktorému Ján Kontroš (64) z Gelnice pomohol státisícom pacientov. Počas svojej takmer 40-ročnej služby v zdravotníctve odviedol kus dobrej roboty a osvedčil sa ako vodič-záchranár.

Na ôsmich typoch záchraniek najazdil viac ako milión kilometrov, zažil pôrody, nehody, infarkty, príbehy s dobrým, ale aj smutným koncom. Práve teraz definitívne odchádza do zaslúženého dôchodku, no na jeho prínos nikdy nezabudnú nielen jeho kolegovia, ale najmä tí, ktorí potrebovali rýchly presun k lekárovi.

Čísla, ktoré charakterizujú jeho takmer štyri desaťročia strávené v gelnickej nemocnici a na záchranke, priam vyrážajú dych! „Bez nehody som najazdil určite viac ako milión kilometrov. Na tudore, škodovkách, latvii, forde, kii, toyote, VW i mercedese... Mal som len jednu kolíziu, no nie z mojej viny. Išiel som s majákom a nevyhlo sa mi iné auto...“ vypočítava sympatický Gelničan, ktorý je už dlhšie vdovcom a vo voľnom čase sa venuje svojmu koníčku - včelám. Celoživotnou láskou sa mu však stala práve jeho práca, ktorú zanecháva a odchádza do zaslúženého dôchodku. V zdravotníctve pracoval od roku 1979 a kolegovia si ho budú pamätať ako vždy usmiateho. „Keď som si to zrátal, že ročne som previezol a asistoval pri záchrane vyše 15-tisíc ľudí, za tie roky išlo až o státisíce pacientov. Urobil som si kurz sanitára, potom aj strednú zdravotnú školu v odbore záchranár, a pomoc druhým rýchlo i bezpečne je pre mňa tým najdôležitejším,“ spomenul Ján Kontroš, ktorý na ulici dosť často stretáva krajanov, ako mu ďakujú.

„Poďakovania a stretnutia s uzdravenými sú naozaj balzamom na dušu. Je to taká moja náplasť, pocit zadosťučinenia. Naučil som sa totiž správať pokorne k ľuďom, pričom každý výjazd bol iný,“ bilancuje. Niekedy, žiaľ, so smutným koncom, no podľa skúseného vodiča-záchranára prevažujú tie príjemné príbehy pacientov. „Spomínam si, keď sme išli k pôrodu do Nálepkova a po naložení rodičky do auta sme o chvíľu brali ďalšiu v Starej Vode. Ešte počas cesty však porodila a vo výťahu v gelnickej nemocnici aj tá druhá... Oba prípady sa skončili šťastne!“ dodal Ján, ktorého pri odchode do dôchodku ocenili čestnou plaketou. „Pomohol a zachránil množstvo pacientov, bol obetavý, poctivý a dobrý kolega, priateľ. Ďakujeme, že sme s ním mohli slúžiť!“ povedal Juraj Sýkora z Košickej záchranky.

Postup pri prevoze

• správny prístup

• rýchle určenie zdravotného stavu

• stabilizácia pacienta

• poskytnutie prvej pomoci

• šetrný a rýchly transport

Vlastnosti záchranára: úctivý, svedomitý, pracovitý, dôsledný, citlivý

Na čom jazdil

Tudor – 1980

Škoda – 1990

Latvia – 1992

Ford - 1993