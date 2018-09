Barteková pred galavečerom: Najrýchlejšie vyriešila vec, s ktorou majú mnohé ženy problém

Hviezd slovenského športu bolo v sobotu večer v sále Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave ako hviezd na oblohe.

Slovenský olympijský výbor oslavoval svoje 25. narodeniny. Veľkolepou oslavou divákov v hľadisku i v priamom prenose RTVS sprevádzala športová strelkyňa Danka Barteková (33), pre ktorú to bola moderátorská premiéra. Veľmi sa na ňu tešila a starostlivo pripravovala. Ako nám prezradila, najrýchlejšie vyriešila to, čo ženám zvyčajne trvá najdlhšie - čo si oblečie.

„Bol to naozaj veľmi rýchly výber. Vedela som, že chcem červené šaty a tie, ktoré mi v salóne Nicole ukázali medzi prvými, mi padli do oka. Model z novej kolekcie španielskej značky Pronovias s názvom Taona presne zodpovedal mojim predstavám o tom, v čom by som chcela vystúpiť na pódium,“ prezradila Danka, ktorá si želala jediné - aby sa v priamom prenose nepotkla a nezakoktala. Danka Barteková robí dobré meno Slovensku na dvoch frontoch. Okrem športových úspechov na strelnici - je o. i. olympijskou medailistkou, robí dobré meno Slovensku aj ako členka Medzinárodného olympijského výboru, ktorou sa stala po londýnskej olympiáde.

Program Cesta na Olymp, ktorý sa podľa slov jeho režiséra Nikitu Slováka rodil pol roka, pripomenul všetkým najväčšie úspechy slovenských športovcov pod piatimi kruhmi nielen v ére samostatnosti, ale aj počas dlhých 100 rokov spoločného Československa.

Slovenské olympijské čísla

24. september 1993 - Monte Carlo: Národný olympijský výbor Slovenskej republiky získal na 101. zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV) právoplatné členstvo.

február 1994 - Lillehammer: prvá samostatná olympiáda Slovenska

13 olympiád = 36 medailí: to je bilancia športovcov spod Tatier

7 zimných olympiád = 3 zlaté - 4 strieborné - 1 bronzová

6 letných olympiád = 9 zlatých - 12 strieborných - 7 bronzových

Prvá samostatná medaila: bronz strelca Jozefa Gönciho v Atlante 1996

Prvé olympijské zlato: vodný slalomár Michal Martikán v Atlante 1996

Prvá samostatná medaila zo ZOH: striebro snou- bordistu Radoslava Žideka v Turíne 2006