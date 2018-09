Leží na dne od roku 1778: Našli loď Jamesa Cooka

James Cook sa na nej vydal na trojročnú plavbu, počas ktorej ako prvý Európan dosiahol brehy Austrálie.

Loď HMS Endeavour sa tak natrvalo zapísala do dejín zámorských objavov. V roku 1778 sa potopila pri brehoch Severnej Ameriky a teraz konečne našli jej vrak.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Loď postavili v roku 1764 ako 30-metrovú bárku. Mala veľký nákladový priestor a ploché dno, ktoré uľahčovalo prípadné opravy hocikde na piesčitej pláži. Vďaka tomu bola ideálna na objavné cesty do neznámych krajín. Práve preto ju kráľovské námorníctvo kúpilo pre výpravu Jamesa Cooka. Vyplával v auguste 1768 s 94 námorníkmi a v apríli 1770 sa ako prvý dostal až na východné pobrežie Austrálie. Naspäť do Británie sa vrátil 12. júla 1771 – to mal o vyše 30 námorníkov menej. Zabili ich najmä choroby a nehody.

Cooka po návrate povýšili a oslavovali ako hrdinu. Jeho stará loď však potom slúžila už len na prepravu vojakov pod menom Lord Sandwich 2. Počas americkej vojny o nezávislosť sa jej osud naplnil. Briti ju 4. augusta 1778 zámerne potopili, aby zablokovali vjazd do prístavu Newport na Rhode Islande. Ako barikádu tam spolu potopili 13 lodí. Po rokoch pátrania je tím austrálskych a amerických archeológov presvedčený, že lokalizoval vrak Endeavour. Nebolo to jednoduché, viditeľnosť na dne v tej oblasti je iba jeden meter. Teraz dúfajú, že sa im podarí získať dosť peňazí na vyzdvihnutie vraku.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

HMS Endeavour

Dĺžka: 29,8 m

Ponor: 8,9 m

Rýchlosť: 13 – 15 km/h

Posádka: 94 členov

Výzbroj: 10 veľkých kanónov, 12 malých otočných diel

James Cook