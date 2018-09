Wembley čaká ostrý súboj: Josua má v tomto nad Povetkinom výraznú prevahu

Britský profesionálny boxer Anthony Joshua bude mať pri sobotňajšej obhajobe titulov organizácií WBA, IBF, WBO a menšej IBO v superťažkej divízii výraznú hmotnostnú prevahu nad Alexandrom Povetkinom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na piatkovom oficiálnom predzápasovom vážení mal 111,58 kilogramu, zatiaľ čo ruský vyzývateľ 100,69 kg. Joshua je zároveň vyšší a má dlhšie rozpätie rúk.

Súboj sa uskutoční na londýnskom futbalovom štadióne Wembley, 28-ročný Joshua bude prvýkrát obhajovať zbierku troch zo štyroch najprestížnejších opaskov. Titul WBO pridal 31. marca, keď jednomyseľným výrokom rozhodcov zdolal Novozélanďana Josepha Parkera. Uspel aj v 21. profizápase, no premiérovo nie pred časovým limitom. Do Wembley sa vráti po prvý raz od vlaňajšieho triumfu nad Ukrajincom Vladimirom Kličkom.

Tridsaťdeväťročný Povetkin prehral v 35 dueloch raz, keď v roku 2013 podľahol práve mladšiemu z bratskej dvojice Kličkovcov. Vtedy prišiel o druhotný opasok verzie WBA, pocta právoplatného majstra sveta v najťažšej hmotnostnej kategórii mu stále uniká. Medzi amatérmi získal zlato na olympijských hrách 2004 v Aténach, Joshuovi sa to podarilo o osem rokov neskôr v Londýne. "Bude pohotový a rýchly, takže si nasadím moje tanečné topánky a budem sa rýchlo pohybovať. Mám hmotnosť, ale viem aj boxovať," povedal Brit pre Sky Sports.



Anthony Joshua - Alexander Povetkin

predzápasové porovnanie:

Spojené kráľovstvo - Rusko

narodenie: 15. októbra 1989 (28 rokov) vo Watforde - 2. septembra 1979 (39 rokov) v Kursku

výška: 198 cm - 188 cm

rozpätie rúk: 208 cm - 191 cm

garde: klasické - klasické

profesionálna bilancia: 21 víťazstiev (20 KO), 0 prehier - 34 víťazstiev (24 KO), 1 prehra (0 KO)

najväčšie úspechy: zlato na OH 2012 v superťažkej váhe, titul IBF od 9. apríla 2016, tituly WBA (Super) a IBO od 29. apríla 2017, titul WBO od 31. marca 2018 - zlato na OH 2004 v superťažkej váhe