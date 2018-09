Chcel, aby urazila McGregora: Hviezda ženského UFC si podala reportéra

Dala mu poriadne zabrať.

Hviezdnej bojovníčky Joann Jedrzejczykovej sa novinár opýtal na to, koho tipuje na víťaza v zápase medzi Conorom McGregorom a Khabibom Nurmagomedovom. "Som veľká fanúšička Conora aj Khabiba. Oni majú dva rôzne štýly boja. Ako viete, ja nikdy nepredpovedám výsledky zápasov. Nerada to robím. Niektorí ľudia vedia predpovedať moje zápasy, ale ja nie. Stať sa môže hocičo. Neviem sa dočkať, keď si pozriem dvoch veľkých bojovníkov proti sebe." odpovedala bývalá šampiónka pôvodom z Poľska.

Svoj tip neprezradila ani po ďalšej podobnej otázke. Následne sa jej novinár začal pýtať na správanie Conora McGregora. To však robiť nemal. "Chcete, aby som tu urazila Conora McGregora?" vyletela na neho a zavolala ho k sebe pred kamery. "Tam je kamera a povedzte, čo si myslíte o Conorovi McGregorovi. Úprimne." vyvzvala novinára. Ten sa po dlhej chvíli mlčania odhodlal. Povedal, že McGregor je dobrý bojovník, ale viac rozpráva ako koná.

To tiež neuspokojili nabrúsenú Joann. sa novinára spýtala, či náhodou Conor nezískal tituly v dvoch váhových kategóriách. "Ako je potom možné, že viac rozpráva ako koná?" pýtala sa. Na to už muž odpoveď nemal a rýchlo sa porúčal z pódia. "Vidíte, to bol príklad hlúpej otázky." uzavrela celú vec Jendrzejczyková.