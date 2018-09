Šokujúce odhalenie portálu The Guardian: Rusko pripravovalo Assangeov útek z Londýna!

Rusko pripravovalo plán, ktorý mal pomôcť zakladateľovi serveru WikiLeaks Julianovi Assangeovi utiecť z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne do zahraničia.

S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval portál The Guardian s tým, že operácia bola ako príliš riskantná odrieknutá. Assange sa na ekvádorskej ambasáde skrýva šesť rokov, aby sa vyhol vydaniu do USA, kde mu hrozí stíhanie kvôli zverejneniu tajných dokumentov o vojne v Iraku či v Afganistane.

Rusi spolu s Assangeovými dôverníkmi v minulom roku zvažovali možnosť, ako mu pomôcť utiecť z Británie. Bol preto vypracovaný plán, ktorý bol podľa The Guardianu chystaný na Štedrý deň. Na odchod z ambasády bolo navrhované diplomatické vozidlo, presné podrobnosti ale The Guardian nepozná. Portál však uviedol, že ako jedna z cieľových destinácií bolo Rusko, kde by Assange bol pred vydaním do USA chránený. Zvažovala sa aj možnosť, že by odplával do Ekvádoru. Nemenovaný zdroj uviedol, že Assange by dostal diplomatické doklady, takže Ekvádor by mohol tvrdiť, že ich chránenec mal diplomatickú imunitu.

Z informácií získaných serverom vyplýva, že plán na tajný odchod z ambasády kvôli riskantnosti padol len niekoľko dní pred Vianocami. O možnosti, ako by Assange mohol z ambasády odísť, vyjednáva Ekvádor aj s Londýnom. Potvrdil to ekvádorský prezident Lenin Moreno.

Assange je na ambasáde od júna 2012 kvôli obvineniu zo znásilnenia vo Švédsku z roku 2010. Vinu popiera a Švédsko vlani prípad odložilo. Stále ale môže byť zatknutý a vydaný do USA, kde mu hrozí stíhanie kvôli zverejneniu tajných dokumentov o vojne v Iraku či v Afganistane.