Potenciál LED osvetlenia nie je naplnený: Toto všetko môže vyliečiť

Trhový potenciál moderného LED osvetlenia ešte nie je ani zďaleka naplnený.

Môže sa využiť v medicíne, poľnohospodárstve a významne prispieť k obmedzeniu skleníkových plynov. V rozhovore pre TASR to povedal japonský vedec Hiroši Amano, držiteľ Nobelovej ceny za vynález efektívnych LED diód emitujúcich modré svetlo, čo umožnilo vytvoriť jasné a energeticky úsporné zdroje bieleho svetla.

„Vidím priestor vo využívaní blízkeho ultrafialového svetla do budúcnosti. Napríklad pri liečbe krátkozrakosti u detí. V Japonsku, ale aj v iných ázijských krajinách je to veľmi naliehavá téma, pretože viac ako 80 percent detí má túto zrakovú chybu. Vzniká tak, že deti sa takmer vôbec nehrajú vonku pri prirodzenom osvetlení, a tak si kazia oči. Stáva sa to až sociálnym problémom,“ konštatoval Amano, ktorý vidí priestor na využitie LED svetla aj pri liečbe a diagnostike ťažších ochorení. „LED diódy sú pripojené k mozgu a lekári tak testujú neurónové spojenia. Môžu sa rozsvietiť tromi rôznymi farbami a lekári sa dozvedia viac o diagnóze pacienta,“ vysvetlil japonský vedec.

Potenciál LED osvetlenia, ktorého vývojom sa Amano zaoberal väčšinu svojej kariéry, možno nájsť aj v poľnohospodárstve. „V oblastiach, kde prirodzene nie je dostatok svetla, môže takéto osvetlenie prispieť k rýchlejšiemu rastu plodín, a teda aj k vyšším výnosom z úrody,“ dodal Amano, pre ktorého je dôležité, že LED svetlá sú úsporné a šetrnejšie k životnému prostrediu. „Drvivá väčšina osvetlenia, ktorá sa používa vo svete, nie je energeticky efektívna. Do roku 2020 bude viac ako 70 percent systémov verejného osvetlenia v Japonsku, ktoré tradične tvorili klasické alebo fluorescenčné lampy, nahradených LED svetlami, čím sa celková spotreba elektriny zníži o približne sedem percent. To znamená, že pomáhajú znižovať spotrebu energie a aj produkciu skleníkových plynov,“ upozornil Amano.

Nevýhodou moderného LED osvetlenia je jeho cena. Podľa Amana sú náklady na jeho masové zavedenie do praxe stále vysoké. „Cena a jej možné zníženie súvisí s materiálom, ktorý sa používa pri výrobe. V súčasnosti je to nitrid gália a jeho produkcia je veľmi drahá. Gálium je veľmi vzácny kov, ktorý sa vyskytuje v prírode ako súčasť iných nerastov. Pri produkcii LED diód sa skúmali aj iné kovy, ako je kremík alebo zinok, no nedosahovali takú kvalitu ako nitrid gália. Preto vedci stále hľadajú lacnejšie riešenie pre LED osvetlenie, no nie je to jednoduché,“ dodal Amano.