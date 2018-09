Nominácia do Innsbrucku je známa: Títo Slováci pomôžu Saganovi na šampionáte

Na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Innsbrucku (23.-30. 9.) sa predstaví až 21 slovenských cyklistov - 5 žien a 16 mužov.

Hlavná pozornosť sa tradične venuje pretekom elitnej kategórie mužov s trojnásobným a úradujúcim majstrom sveta Petrom Saganom (30.9.), ale dovtedy bude v akcii mnoho ďalších Slovákov.

Ženskú časť výpravy SR tvoria Tereza Medveďová (BePink), Tatiana Jaseková (BIKEPRO Sport) a tri juniorky Júlia Hrtánková (Finančné centrum Team), Petra Machálková a Radka Paulechová (obe CyS - Akadémia Petra Sagana). Oveľa početnejšia mužská časť výpravy má toto zloženie: Patrik Tybor, Marek Čanecký, Martin Haring, Martin Mahďar, Ján Andrej Cully, Juraj Bellan a Samuel Oros (všetci Dukla Banská Bystrica), Peter Sagan, Juraj Sagan a Erik Baška (všetci Bora-Hansgrohe), Adrián Babič (Cyklistický tím Firefly), Matúš Štoček (Petroli Firenze - Maseratti - Hopplá) a juniori Adam Foltán (MŠK Žiar nad Hronom - CK), Lukáš Kubiš (ŠK Železiarne Podbrezová), Marek Gajdula (CyS - Akadémia Petra Sagana) a Marek Bugár (TJ SLÁVIA ŠG Trenčín).

Okrem tradičných disciplín a kategórií je v histórii Slovenska unikátny štart kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica v časovke družstiev, ktorá sa uskutoční už v nedeľu 23. septembra. "Rady štartujúcich rozšírila aj voľná karta pre ´dvadsaťtrojkára´ Matúša Štočeka, ktorú získal za svoje výkony počas spoločného šampionátu v Plzni a počas prvej etapy pretekov Okolo Slovenska," píše sa v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky.

Oproti americkému Richmondu, katarskej Dohe, či nórskemu Bergenu je Innsbruck v Tirolských Alpách oveľa dostupnejší, a tak cestná komisia SZC nominovala viac cyklistov aj na časovku jednotlivcov. Musela vychádzať z vyjazdených kvót počtu bodov UCI. "V kategórii do 23 rokov nám vyšla voľná karta pre Matúša Štočeka, inak by sme v nej nemohli nominovať nikoho. Juniorom sa na medzinárodných podujatiach tento rok nedarilo a do miestenky pre štyroch im chýbal jediný bod UCI, takže cestujú len dvaja. Rekordérom v počte štartov v Innsbrucku bude Marek Čanecký, ktorý absolvuje tímovú časovku, časovku jednotlivcov a reprezentačný tréner elite Ján Valach ho navrhol aj do konečnej nominácie aj pre preteky s hromadným štartom," dopĺňa tlačová správa SZC.

Nominácia a program Slovákov na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Innsbrucku (23.- 30.9.):

Nedeľa 23.9. - časovka družstiev - ženy (12.05 h):

Tereza Medveďová (BePink)

časovka družstiev mužov (15.35 h):

Dukla Banská Bystrica (Patrik Tybor, Marek Čanecký, Martin Haring, Martin Mahďar, Ján Andrej Cully, Juraj Bellan, Samuel Oros)

Pondelok 24.9. - časovka junioriek (10.35)

Petra Machálková (2000, CyS - Akadémia Petra Sagana)

Radka Paulechová (2001, CyS - Akadémia Petra Sagana)

časovka mužov do 23 rokov (13.05)

Adrián Babič (1996, Cyklistický tím Firefly)

Matúš Štoček (1999, Petroli Firenze - Maseratti - Hopplá)

Utorok 25.9. od 11:35 - časovka juniorov

Adam Foltán (MŠK Žiar nad Hronom - CK)

Lukáš Kubiš (ŠK Železiarne Podbrezová)

Utorok 25.9. - časovka žien Elite (15.55)

Tatiana Jaseková (BIKEPRO Sport)

Streda 26.9. - časovka mužov Elite (13.05)

Marek Čanecký (Dukla Banská Bystrica)

Štvrtok 27.9. - preteky junioriek s hromadným štartom (10.05)

Petra Machálková (CyS - Akadémia Petra Sagana)

Júlia Hrtánková (Finančné centrum Team)

Radka Paulechová (CyS - Akadémia Petra Sagana)

preteky juniorov s hromadným štartom (13.15)

Marek Gajdula (CyS - Akadémia Petra Sagana)

Marek Bugár (TJ SLÁVIA ŠG Trenčín)

Piatok 28.9. - preteky mužov do 23 rokov s hromadným štartom (9.30):

Matúš Štoček (Petroli Firenze - Maseratti - Hopplá)

Sobota 29.9. - preteky žien Elite (13.15)

Tatiana Jaseková (1988, BIKEPRO Sport)

Tereza Medveďová (1996, BePink)

Nedeľa 30.9. - preteky mužov Elite (10.05)

Martin Haring, Patrik Tybor, Marek Čanecký, Martin Mahďar (všetci Dukla Banská Bystrica), Juraj Sagan, Peter Sagan, Erik Baška (všetci Bora-Hansgrohe)