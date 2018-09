Už má nové pôsobisko: Z nového klubu Martina Réwaya vám padne sánka!

Slovenský hokejista Martin Réway (23) mal v pláne reštartovať svoju kariéru v českom Hradci Králové - všetko je ale inak.

Réwaya opäť postihli zdravotné problémy. Talentovaného útočníka trápilo zranenie nohy a tím o neho stratil záujem. "Chceli po mne, aby som hral zápasy, ale to skrátka nešlo, takže by nemalo zmysel v tom pokračovať. Prišlo mi to trochu smiešne. Ale je to ich rozhodnutie... Hradec platí hráčom, Hradec má právo o nich rozhodovať,“ povedal po odchode pre český web sport.cz.

"Musíme sa po niečom poobzerať, verím, že angažmán nájdem,“ uzavrel v rozhovore celú vec bývalý hráč pražskej Sparty, Fribourgu, či bratislavského Slovana. Zdá sa, že Réway už našiel nové pôsobisko. Je ním MŠK Hviezda Dolný Kubín. Klub hrá v tretej najvyššej domácej súťaži. V Dolnom Kubíne hokejovo vyrastal a teraz pomôže tímu už v sobotňajšom dueli proti Partizánskemu. "V sobotu proti Partizánskému už s novou posilou. V drese MšK HVIEZDA nastúpi MARTIN REWAY !!!," informuje hokejový klub na svojom facebooku.

Reakcie fanúšikov sa rozchádzajú. Zatiaľ čo niektorí mu prajú, iní sa nezdržali posmeškov. "Už viac klesnúť nemohol," domnieva sa jeden z nich. "Neviem, či sa mám smiať, alebo plakať," snaží sa stráviť prekvapivú informáciu ďalší.