MAC Budapešť vychválil aj Pardavý: V Trenčíne rozhodlo až predĺženie

Tím z hlavného mesta Maďarska prišiel do Trenčína posilnený hladkým víťazstvom nad majstrovskou Banskou Bystricou.

Tím z hlavného mesta Maďarska vstúpil do zápasu veľmi dobre. Do vedenia sa dostal v oslabení, keď sa na útočnej modrej čiare pošmykol domáci obranca. Szabad si v samostatnom úniku položil Valenta a bez problémov ho prekonal. Radosť hostí z vedenia dlho netrvala. Prvá presilovková formácia Dukly zavrela súpera a po rýchlej kombinácii vyrovnal strelou z voleja z ľavého kruhu Ölvecký. V 11. minúte už hostia opäť viedli. Nagy sa presadil popri nedôsledne brániacom hráčovi a po druhý raz prekonal Valenta. O 22 sekúnd už bol stav opäť nerozhodný. Radivojevič zakombinoval s Ölveckým a druhý menovaný spomedzi kruhov prepálil lapačky Rajnu. Tvrdá strela Holendu ani dorážka Vargu v závere prvej tretiny úspešné neboli.

Trenčania mali veľké problémy v obrannej činnosti, čo sa naplno prejavilo v 22. minúte. Orbán šiel sám od modrej čiary na Valenta. Nevymýšľal a zakončil strelou zápästím. Puk zapadol do siete. Následné minúty sa hralo z jednej strany na druhú. Domácemu celku sa napriek dvom presilovkám nedarilo vyrovnať. Hostia vyčkávali na brejkové situácie. Vyrovnávajúci gól prišiel napokon až v poradí z tretej presilovej hry. Starostova strela od modrej čiary sa odrazila pred Bližňáka a ten zasunul puk za bezmocného Rajnu.

Trenčanov mohol po prvý raz v stretnutí poslať do vedenia na začiatku poslednej tretiny Starosta. Jeho strelu z medzikružia dokázal vytesniť Rajna ramenom. Na opačnej strane vystihol rozohrávku Brown. Položil si Valenta na ľad, ale nedokázal puk zasunúť poza jeho chrániče. Dôležitý gól mohol pridať vo vlastnom oslabení Bližňák. Sám šiel na gólmana Budapešti, no neuspel. Päť minút pred naplnením riadneho hracieho času stálo pri Valentovi šťastie. Brown puk napálil do hornej žŕdky.

V predĺžení mohol rozhodnúť Nagy. V nájazde však neuspel. Na opačnej strane v presilovej hre trafil žrdku Radivojevič. O domácom víťazstve napokon rozhodol Bartovič, ktorý prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste.

HK Dukla Trenčín – MAC Budapešť 4:3 pp (2:2, 1:1, 0:0 – 1:0)

Góly: 9. Ölvecký (Bližňák, Radivojevič), 11. Ölvecký (Radivojevič), 33. Bližňák (Starosta, Radivojevič), 64. Bartovič (Frühauf, Bližňák) - 6. Szabad (Langkow), 11. K. Nagy (Szabad, Dudás), 22. Orbán (Bodó, Dudás). Rozhodovali: Štefík, Müllner – Durmis, Šefčík, vylúčení: 3:9, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, 3360 divákov

Trečín: Valent – Starosta, Rýgl, Frühauf, Cebák, Holenda, Bokroš, Marek Hudec – Sojčík, Ölvecký, Radivojevič – Bartovič, Bližňák, T. Varga – Hecl, Sádecký, Hlinka – Mikula, J. Švec, Denis Hudec – Pardavý ml.

Budapešť: Rajna – Macaulay, Pozsgai, Dudás, Burt, Garát, Vokla, Fejés, Pápa – Terbócs, K.Nagy, Szabad – Dansereau, Langkow, Klempa – Bodó, J. Brown, Orban – Szigeti, Kreisz, Odnoga

Ján Pardavý st., asistent trénera Trenčína: "Dve tretiny sme boli lepším tímom. Nešli nám presilovky, ale ľudia sú trocha ovplyvnení výsledkami Budapešti. Videl som zápas s Banskou Bystricou. Budapešť hrala lepšie ako niektoré top tímy našej ligy. Dnes sme brali dva body proti tímu, ktorý bol celý zápas nebezpečný. Chalani bojovali dve tretiny ukážkovo. Vyskytli sa chyby, ktoré pramenili z chcenia. Podržal nás Valent a s bodmi musíme byť maximálne spokojní."

Gergely Majoross, tréner Budapešti: "Našli sme cestu ako bojovať proti slovenským tímom. Dobre sme sa naladili proti Banskej Bystrici. Vedeli sme, že dlhodobo nemôžeme dominovať proti top tímom. Hráči sa snažili. V druhej tretine sme predviedli zaujímavé akcie. Toto je spôsob akým môžeme byť do budúcna úspešní. Dokázali sme si vypracovať šance, čo ma teší."