Nitru privítal v Bystrici gólový tajfún: Bojovali však do poslednej sekundy

V predchádzajúcich deviatich vzájomných zápasoch 'barani' vždy zvíťazili a nebolo tomu inak ani teraz s jubilejným desiatym.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po prvej tretine vznikla viac-menej otázka, či odídu Nitrania s debaklom, alebo aspoň s prijateľnou prehrou.

Domáci vleteli do zápasu ako uragán, snažili sa odčiniť potupnú prehru v Budapešti a konečne aj streliť gól v plnom počte, čo sa im v predchádzajúcich troch zápasoch nepodarilo.

HC'05 iClinic B. Bystrica - HK Nitra 6:5 (5:1, 1:3, 0:1)

Góly: 2. Zigo (Varga, Sýkora), 4. Šťastný (Sýkora, Surový), 4. Varga (Sýkora, Sloboda), 15. Gabor (Biro), 17. Asselin (Faille, Marshall), 28. Faille (Ďatelinka, Marshall) - 8. Bortňák (Mychan, Rapáč), 23. Buček (Morrison, Richard), 27. Richard (Buček), 36. Buček, 59. Morrison (Blackwater, Rais). Rozhodovali P. Stano, T. Orolin - Stanzel, Gajan, vylúčení 5:8, presilovky 2:1, v oslabení 0:0, 2512 divákov.

HC'05 iClinic B. Bystrica: Williams - Marshall, Ďatelinka, Kubka, Miller, K. Sloboda, Mihálik, Biro - Asselin, Faille, Šťastný - Sýkora, Zigo, Varga - Giľák, T. Surový, Tamáši - Török, Češík, Gabor - Kabáč

HK Nitra: Šimboch (15. Foltán) - McCormack, Mezei, Rais, Morrison, Versteeg, Rácz, Mir. Pupák, A. Sloboda - Lantoši, Slovák, Blackwater - Buček, Richard, Scheidl - Rapáč, Bortňák, Mychan - Fominych, Čaládi, Pätoprstý

Po štyroch minútach už viedli 3:0, v 64. sekunde otvoril skóre spred bránky Zigo, v 4. min pridal ďalší v presilovke po dorážke Šťastný a o 34 sekúnd neskôr gólovú smršť uzavrel Varga po presnej nahrávky od Sýkoru.Na ich škodu v 15. min prepadol puk po slabšej strele Gabora brankárovi Šimbochovi za chrbát, a to ešte predtým v 12. min Giľák trafil žŕdku, nechal sa vystriedať, no ani to nepomohlo. V 17. min Asselin z prvej po krížnej nahrávke od Failleho trafil v presilovke presne do odkrytej bránky a v prestávke si mohli domáci užívať jednoznačné skóre.

V 23. min Buček trafil presne do odkrytej bránky a vniesol do zápasu väčšie napätie, najmä keď sa nechali domáci dvakrát za sebou vylúčiť a pri tom druhom v 27. min aj pykali. Po dorážke Richarda už viedli len o dva góly, no nie dlho, iba 97 sekúnd, keď sa strela Ďatelinku odrazila od zadného mantinelu rovno pred skórujúceho Failleho. V 36. min najskôr Giľák trafil žŕdku, no z protiútoku Buček premenil samostatný nájazd a opäť čiastočne vrátil Nitru do zápasu. Od 37. min nevyužili domáci vyše minútovú presilovku o dvoch hráčov a cestu k víťazstvu si skomplikovali. V tretej tretine len márne hľadali hostia recept na prekonanie domácej obrany, navyše sa nechali aj vylučovať. Kontaktný gól strelili až pri power play vďaka Morrisonovi strelou od modrej 1:29 min pred koncom, no na vyrovnanie pri pokračujúcej hre bez brankára už čas nemali.