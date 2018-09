Skaza trajektu na Viktóriinom jazere: Hlásia už 136 mŕtvych, prezident Tanzánie urobil rázne rozhodnutie

Najmenej 136 mŕtvych si podľa aktualizovanej bilancie vyžiadala štvrtková skaza trajektu na Viktóriinom jazere v Tanzánii. Podľa agentúry Reuters o tom v piatok informoval šéf tanzánskej polície Simon Sirr.

Úrady sa však obávajú, že počet obetí sa môže výrazne zvýšiť, pretože na lodi sa plavilo možno cez 400 ľudí. Zatiaľ sú správy o zhruba stovke zachránených.

Tanzánsky prezident John Magufuli v piatok nariadil zatknutie "všetkých osôb, ktoré boli do prevádzkovania trajektu akokoľvek zapojené". "Je zjavné, že trajekt preťažil svoju kapacitu," povedal prezident v prejave, ktorý odvysielala štátna televízna stanica TBC One. "Polícia už začala so zatýkaním," dodal. V prejave zároveň vyhlásil štvordňový štátny smútok.

Loď sa prevrátila pri plavbe na ostrov Ukara (niekedy písaný aj ako Ukora) z mesta Bugolora na ostrove Ukerewe asi 50 metrov od brehu, pri ktorom chcela zakotviť. Počas štvrtkovej záchrannej akcie bolo zachránených 44 tiel, v piatok práce záchranárov pokračujú. Úrady predpokladajú, že trajekt sa prevrhol kvôli preťaženiu nákladom i cestujúcimi. Plavidlo bolo totiž určené pre stovku ľudí, na palube ich ale bol podľa svedkov viac ako štvornásobok. Či to tak skutočne bolo, nie je možné overiť. Reuters uviedol, že predajca lístkov zahynul a záznamové zariadenie lode sa stratilo.

Podobné incidenty na najväčšom africkom jazere nie sú výnimočné, pretože lode často plávajú preťažené. V roku 1996 zomrelo po prevrhnutí lode MV Bukoba okolo 800 ľudí. Toto nešťastie patrí k najhorším námorným katastrofám minulého storočia.