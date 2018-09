Zamilovaný pár nemal sex už celé tri roky: Dôvod vás poriadne prekvapí!

Zamilovaný párik tvrdí, že sex nie je súčasťou ich vzťahu a neplánujú to meniť.

Jacob (23) a Charlotte (23) nemali sex už tri roky. Počas prvých šiestich mesiacov ich vzťahu to skúšali, ale povedali, že ich to nerobí šťastnými, tak to jednoducho vzdali. Tvrdia, že existujú aj iné spôsoby, ako môžu prejaviť emócie.

"Sme spolu štyri roky a tri sme nemali sex. A ani na to nemyslíme. Skúsili sme to, aby sme videli, ako to bude fungovať, ale nebolo to dobré. A Jacob nechce mať sex s niekým, kto nechce mať sex," povedala Charlotte v rozhovore v programe BBC Victoria Derbyshire. Je asexuálka a aj keď jej partner Jacob nie je, tvrdia, že majú fantastický vzťah.

Jacob podľa Mirror tvrdí, že je šťastný, pretože je s úžasnou osobou. Charlotte hovorí, že cíti, že ju ľudia často odsudzujú za to, že nemá sex, ako keby to bolo nejaké bremeno, ale ona to tak nevidí a tvrdí, že je to jej rozhodnutie.