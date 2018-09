Nevídaný úspech mladého architekta Martina: Z Kysúc vyváža domy do Európy! Stali sa hitom

Čerstvý absolvent architektúry Martin Mikovčák (26) vyrába domy, ktoré sa stali hitom.

Stavia kabíny, ktoré nepotrebujú základy, môžu stáť na pilieroch, na strechách, na vode a dokonca aj v nádherných scenériách prírody, kde o stavebnom povolení môžete iba snívať.

Nápad prišiel počas študijného pobytu v Belgicku, kde sa zoznámil so spolužiakom Michielom De Backerom. Chcete mať ich dom? Stačí prstom na mape ukázať, kde chcete bývať, a oni vám sen zrealizujú.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Martin Mikovčák (26) vyštudoval architektúru v Belgicku, kde so spolužiakom Michielom prišli na nápad stavať domy, ktoré sa rýchlo postavia a vedia sa adaptovať. A to zmenou svojej funkcie, veľkosti či miesta - dajú sa dokonca presúvať. „V našej koncepcii bolo dôležité, aby klient nemal žiadne starosti. Ukáže prstom na mape miesto, kde by chcel kabínu mať, a my to všetko zabezpečíme, najmä stavebné povolenia. Väčšinou ich netreba, keďže kabíny stoja iba na zemných skrutkách zavŕtaných do zeme alebo na existujúcich stavbách,“ hovorí Martin.

Modul privezú a pomocou žeriava osadia za jediný deň, a to bez následného dokončovania, vŕtania a búchania, obťažovania okolia. Výroba sa rozbehla na Kysuciach a obchod v zahraničí. Objednávky prichádzajú z Belgicka, Holandska, Francúzska či Anglicka. Pre domáci trh zatiaľ vyrobili promo kabínu, kabínu na streche budovy Wallenrod a saunovaciu kabínu. Realizovali aj letnú chatku pri Liptovskej Mare, ktorá má veľké okenice a v období, keď sa nepoužíva, sa celá zatvorí.

Dom postavia za deň

Výroba: moduly vyrábajú na Kysuciach.

Osadenie: modul privezú a pomocou žeriava osadia za jediný deň.

Ukotvenie: kabíny stoja na zemných skrutkách zavŕtaných do zeme alebo na existujúcich stavbách.

Energetická nezávislosť: kabíny majú solárne panely, batérie, nádrže na dažďovú vodu, ktorú si fi ltrujú a recyklujú na ďalšie použitie.