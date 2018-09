Žena sa po žúre sťažovala na silnú bolesť medzi nohami: Vo vagíne jej našli mŕtve zviera!

Polícia v Španielsku spochybňuje ženu z Británie, ktorá tvrdí, že nevie, ako sa jej dostal plaz do vagíny.

Doktori v nemocnici v Tenerife zostali šokovaní, keď žene našli v jej vagíne mŕtvu korytnačku. Podľa Ladbible sa nemenovaná žena sťažovala na bolesť práve v tejto intímnej oblasti. Vzhľadom na mŕtve zviera dostala infekciu. Veľkosť korytnačky nie je známa.

Žena svojim priateľom tvrdila, že sa necíti dobre niekoľko dní po tom, ako s nimi bola na party. Podľa jej slov nemá najmenšiu predstavu o tom, ako jej mohla korytnačka vo vagíne skončiť. Zamestnanci nemocnice volali polícii, ktorá teraz ženu vyšetruje.

Podľa lekárskych záznamov prišla žena s bolesťami v intímnych oblastiach a keď ju prehliadli, našli jej vo vagíne mŕtvu korytnačku, ktorá jej spôsobila vážnu infekciu. Policajný zdroj na Tenerife povedal: "Je to pravda a žena nevie, ako plaz skončil tam, kde skončil. My sa to zrejme tiež nikdy nedozvieme."