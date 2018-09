Victoria Beckham už spievať nechce: Nahradí ju v Spice Girls slávna speváčka?

Kto by si nepamätal na ikonickú dievčenskú skupinu Spice Girls?! Päť dievčat, ktoré svojimi hitmi valcovali hitparády.

Znovu by sa chceli vrátiť na výslnie, no má to jeden háčik! Victorii Beckham (44) sa do toho akosi ne­chce. No náhrada za ňu je už vybraná!

Svetoznámu britskú dievčenskú skupinu Spice Girls tvorilo 5 dievčat - Victoria Beckham (44), Melanie Brown (43), Emma Bunton (42), Melanie Chisholm (44) a Geri Horner Halliwell (46). Pred 24 rokmi, keď skupina vznikla, boli ešte jej speváčky mladé rebelky, ktoré nemali problém urobiť energickú šou v pestrofarebných kostýmoch.

Štyri členky už dlho hovoria o svojom veľkom návrate. Victorii alias Posh sa však na pódium nechce. V kariére módnej návrhárky sa jej darí, po boku má úspešného manžela Davida Beckhama (43) a vybudovaný imidž serióznej podnikateľky si asi nechce pokaziť bláznivým vystupovaním na koncertoch. Naposledy pristúpila na spoločné vystúpenie skupiny na olympijských hrách v Londýne. Ak by tentoraz neprivolila, majú už zástupkyňu! „Katy Perry by bola skvelá náhrada!“ Mel B v tom má už jasno. Katy Perry (33) ich voľbu nekomentovala, ale určite by priniesla oživenie do Spice Girls.

Spice Girls

vznikli v roku 1994 v Londýne

5 dievčat Victoria Beckham (44), Melanie Brown (43), Emma Bunton (42), Melanie Chisholm (44) a Geri Horner Halliwell (46)

Simon Fuller (58) ich doviedol na vrchol slávy preslávil ich debutový singel Wannabe (1996), z ktorého sa predalo 53 mil. nosičov

vlastný film pod názvom Spiceworld: The Movie

3 štúdiové albumy a 1 s výberom najväčších hitov

na rôzne hudobné ocenenia boli nominované 114 x - vyhrali 82 x

oficiálne sa rozišli v roku 2000

v roku 2012 vystúpili na olympijských hrách v Londýne

Katy Perry (33)