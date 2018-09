Jaro Slávik sa obul do speváčky Veroniky: Pri drsnej kázni jej zamrzol úsmev na tvári

Po jeho kázni sa nezmohla na slovo! Jednou zo súťažiacich v jojkárskej šou Česko Slovensko má talent je Veronika Bauerová (17) z Handlovej.

Hoci jej hlas divákov doslova zdvihol zo stoličiek, pre porotu je tŕňom v oku spôsob jej života. Najviac zdvihla žlč porotcovi Jarovi Slávikovi (44), ktorý dospievajúcej dievčine adresoval poriadne tvrdé slová. Mama mladej speváčky Soňa (38) však na túto ostrú vlnu kritiky reagovala veľmi prekvapivo.

Pre Veroniku Bauerovú je svet „gombička“. Talentovaná Rómka podľa vlastných slov trávi čas doma alebo s priateľmi a na školu nemá ani pomyslenie. „Skončila som 9. ročník základnej, jeden rok som chodila na strednú. Nechcela som ísť do školy, lebo ma to nebavilo. Idem spať o polnoci, vstanem o jedenástej,“ opisuje svoj životný štýl tínedžerka z Handlovej, ktorá tak porotcu Jara Slávika vyprovokovala ku kázni o živote. „Videl som stovky talentov, ktorí si ho prechľastali, prefetovali, skončili, zomreli. Máš deväťdesiatpercentnú pravdepodobnosť, že pôjdeš v ich stupajach. Si na tom zle, horšie, ako si myslíš. Si z malého mesta, kde sa bude zatvárať baňa, nebude robota. Nájdeš si chlapca, urobí ti deti, skončíš v depresiách, bez zubov,“ predpovedal čiernu budúcnosť mladej dievčine Slávik, ktorý prízvukoval, že musí využiť talent, ktorý má.

Spieva od malička

V podobnom nelichotivom duchu sa na adresu mladej Handlovčanky vyjadrili aj ďalší porotcovia. Veronike po týchto slovách zamrzol úsmev na tvári a mlčky znášala tieto útoky. Svoje slová neprehodnotil ani s odstupom času: „Trvám na tom, čo som povedal,“ reagoval, keď ho Nový Čas oslovil. Veronikina mama so Slávikom dokonca súhlasí. „Dá sa to povedať aj inak, ale je to pravda, mala by na sebe pracovať. Ju zaujíma len spev, spieva od šiestich rokov. Keď je doma, stále spieva, učí sa pesničky,“ povedala Novému Času pani Soňa, ktorá svoju dcéru v jej talente podporuje.